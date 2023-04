I migliori Pesci d'Aprile 2023: PlayStation Academy, NieR, Sonic e non solo

Oggi 1° aprile vi consigliamo di prestare molta attenzione mentre vi aggirate in rete: la burla, come sempre in questa particolare giornata, è dietro l'angolo! Quella del Pesce d'Aprile è una piacevole consuetudine che si ripete ogni anno, che da un lato miete ingenue vittime e dall'altro offre l'assist perfetto per strappare qualche risate.

Anche oggi le compagnie videoludiche hanno risposto presente imbastendo scherzi e annunci a regola d'arte. Capcom si è inventata un sistema di controllo dinamico che consente ai gatti di giocare a Street Fighter 6, mentre Sony Japan ha inaugurato la fittizia PlayStation Academy, una sorta di università dove i giocatori possono studiare per diventare più forti: tra i materiali di studio anche un comodo libro nel quale alloggiare un DualSense. Square Enix, dal canto suo, ha riservato a NieR Re[in]carnation un trattamento da dating simulator annunciando il finto Reincarnation!! Welcome to Enemy Academy: sarà possibile invitare ad un appuntamento le mostruosità del gioco, nella cornice di un classico liceo giapponese, a partire dal primo aprile 12024 (no, non abbiamo sbagliato a digitare la data).

SEGA non ha invece badato a spese lanciando, in occasione del primo aprile, un vero e proprio gioco! Si tratta di The Murder of Sonic the Hedgehog, una visual novel in cui i celebri personaggi del franchise sono chiamati a risolvere il mistero dell'assassinio di Sonic, presumibilmente avvenuto durante una festa a sorpresa (con delitto) organizzata da Amy Rose sul Mirage Express. The Murder of Sonic the Hedgehog può essere scaricato in via del tutto gratuita da Steam, dove sta già ottenendo il consenso di migliaia e migliaia di fan del riccio blu.

Quei mattacchioni di InnerSloth hanno trasformato i membri dell'equipaggio di Among Us... in cavalli! Fino a domani 2 aprile, i Crewmates saranno Horsemates in entrambe le modalità di gioco Classica e Hide n Seek. Razer ha annunciato il Razer Razer, il primo mouse/rasoio al mondo con tanto di tecnologia Razer Chroma RGB che permette ai PC Gamer di rasarsi senza lasciare la postazione di gioco, mentre Blizzard ha preparato delle "Note della Patch Assolutamente Autentiche" per Overwatch 2, che applicano cambiamenti davvero fuori di testa. Ramattra combatte solo in forma Nemesi, Reinhardt è capace di volare durante la Carica, il Gancio di Roadhog arriva ancora più lontano, Wrecking Ball è ancora più veloce, il fuoco della Dinamite di Ashe si diffonde tra i nemici fino a quattro volte: queste e molte altre follie di bilanciamento sono ora disponibili solo nella modalità Arcade... per fortuna!

I curatori di Dolphin hanno scherzato annunciando l'implementazione degli Achievement di Steam nel loro emulatore. Tra quelli già confermati ci sono "Da Warudo" (fai freezare un gioco e riprodurre il classico beep) e "I Can't Hear You" (gioca due ore senza selezionare un audio backend). C'è poi un Pesce d'Aprile videoludico in arrivo da una testata non abitualmente associata al nostro mondo: il Sun ha svelato Harry and Meghan: Call of Duke-y, un videogioco in stile Grand Theft Auto con protagonisti il Duca del Sussex e consorte. La finestra di lancio? A maggio, poco prima dell'incoronazione di Carlo III.

Cosa ve ne pare di questi scherzi? Ne avete trovati altri in giro per la rete? Fatecelo sapere nei commenti!