Quali sono i migliori picchiaduro a scorrimento? Da Final Fight a Streets of Rage 4

Quello dei picchiaduro a scorrimento è un genere che tanto successo ha riscosso tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90, per poi andare gradualmente a scomparire, tornando in voga solamente negli ultimi anni grazie al fiorire di produzioni indipendenti e alla popolarità del retrogaming sull'onda della nostalgia.

Ma quali sono i migliori picchiaduro a scorrimento di sempre? In questa nostra disamina prenderemo in analisi vari titoli, senza voler stilare necessariamente una classifica dal migliore al peggiore.

Non possiamo ovviamente non partire con Final Fight, gioco che alla fine degli anni '80 ha reso popolarissimo il genere. Il picchiaduro Capcom è stato convertito su numerose piattaforme e può essere reperito oggi facilmente su molti store digitali e collection come Capcom Beat em Up Bundle, mentre i sequel (Final Fight 2 e Final Fight 3, usciti solo su Super Nintendo) sono inclusi nel catalogo SNES dell'abbonamento Nintendo Switch Online. Restando in casa Capcom (maestra assoluta del genere) citiamo Knights of the Round, The King of Dragons (entrambi di stampo fantasy) e Captain Commando, anche questi presenti nel pacchetto Capcom Beat em Up Bundle.

Anche SEGA ha scritto la storia del genere con la serie Streets of Rage, potete rigiocare i primi due episodi gratis su iOS e Android come parte della collana SEGA Forever, oppure trovare Streets of Rage 2 nella raccolta SEGA Mega Drive Classics. Dopo la prima trilogia conclusa nel '95, la serie si è presa una lunga pausa fino a 2020, anno di uscita di Streets of Rage 4, disponibile su PC e tutte le console, anche nel catalogo Xbox Game Pass. Sempre di SEGA è la trilogia di Golden Axe, action/picchiaduro fantasy che ha riscosso enorme successo su Mega Drive.

Passando ai giochi su licenza (e oggi difficilissimi da reperire proprio per problemi legati ai diritti) si segnalano Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time di Konami (uscito in sala e convertito su SNES nel 1992), The Punisher, Alien vs Predator e Cadillacs & Dinosaurs di Capcom, senza dimenticare il leggendario cabinato arcade di The Simpsons targato Konami. Degni esponenti del genere anche Vendetta e Metamorphic Force, sempre prodotti dalla casa di Silent Hill e Metal Gear.

Soffermandoci su produzioni recenti, su Xbox Game Pass trovano spazio Double Dragon Neon, Battletoads Arcade (incluso in Rare Replay), il nuovo Battletoads e River City Girls di WayForward. Parlando di produzioni moderne, incarnano la filosofia dei picchiaduro a scorrimento giochi come Akiba's Trip, Fist of the North Star Lost Paradise, Berserk and the Band of the Hawk, Dead Rising e Devil May Cry e ovviamente musou come Dynasty Warriors, Samurai Warriors e la serie Hyrule Warriors ambientata nell'universo di The Legend of Zelda.