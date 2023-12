I migliori prodotti di Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! da regalare a Natale

Anche se le uscite cardgame di dicembre 2023 non sono state delle migliori, le festività natalizie possono essere un'occasione perfetta per un regalo a tema Magic, Pokémon o Yu-Gi-Oh! a un appassionato. Ma quali sono i prodotti migliori da mettere sotto l'albero? Ve li sveliamo noi di Everyeye!

Magic: è l'anno del Signore degli Anelli!

Il 2023 è stato un grande anno per Magic: The Gathering, complice anche l'uscita del set crossover con Il Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo. Proprio i prodotti legati a quest'ultimo costituiscono un regalo perfetto sia per un collezionista navigato che per chi si approccia per la prima volta al gioco: in qualsiasi collezione faranno un figure gli Scene Box di Racconti della Terra di Mezzo, le cui carte possono essere giustapposte per riprodurre alcune delle scene più iconiche dei libri di J.R.R. Tolkien e dei film tratti da questi ultimi. In totale, gli Scene Box sono quattro e possono essere acquistati insieme a 149,90 Euro, oppure singolarmente a prezzi che oscillano attorno ai 40 Euro ciascuno.

Se invece siete più interessati a gettarvi subito nella mischia, il Kit iniziale di Magic: The Gathering del 2023 farà sicuramente al caso vostro. Al prezzo di soli 19,90 Euro, infatti, vi porterete a casa due mazzi da 60 carte ciascuno, una guida al gioco di carte collezionabili, un codice per sbloccare le versioni digitali dei due deck su MTG Arena e due portamazzi: tutto l'occorrente per iniziare a giocare, insomma.

Una collezione Pokémon davvero speciale

Se il mondo di Magic è stato monopolizzato dal Signore degli Anelli, quello del GCC Pokémon ha vissuto una vera e propria rivoluzione nel 2023, complice l'avvio della stagione di Pokémon Scarlatto e Violetto nel mese di marzo, che ha portato con sé un nuovo design per le carte Pokémon e una nuova divisione delle rarità. Cionostante, il set dell'anno è stato senza dubbio Scarlatto e Violetto 151, l'espansione-nostalgia dedicata ai primi 151 Pokémon di Kanto. Se volete fare un tuffo nel passato, dunque, vi consigliamo la Collezione Ultra Premium di 151, che potete trovare su Amazon a 139 Euro, con un leggero sconto rispetto al prezzo di listino di 149,99 Euro.

Per i più piccoli, invece, il set Prima Lotta del GCC Pokémon è un must: il prodotto è disponibile in due versioni, una legata ai due starter di Kanto Charmander e Squirtle e l'altra incentrata su Bulbasaur e Pikachu. Attorno a ciascun Pokémon è stato costruito un mini-mazzo da 17 carte: in ogni confezione, dunque, troverete due deck pronti per il gioco, un regolamento, due tabelloni, una moneta e tutti gli accessori necessari a giocare. Disponibile a soli 12,99 Euro, il kit Prima Lotta permette ai più piccoli di approcciarsi al GCC Pokémon con delle regole semplificate: un regalo perfetto per ogni allenatore in erba!

Il tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh! ha compiuto 25 anni nel 2023: l'intero anno è stato segnato da prodotti celebrativi volti a commemorare il quarto di secolo del cardgame giapponese. In larga parte si è trattato di uscite nostalgiche e piene di carte vintage, che faranno un figurone sotto l'albero di ogni giocatore di vecchia data e che potrebbero riaccendere la passione per il cardgame nato dalla penna del compianto Kazuki Takahashi. Vi consigliamo dunque il tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!: Eroi Duellanti, che comprende una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo e tre mega pack da 18 carte ciascuno, scelte da Konami tra le più rare e le più potenti degli ultimi anni. Il prezzo? Bassissimo: soli 19,90 Euro!

A marzo, invece, è arrivata nei negozi la Collezione Leggendaria del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!, un altro prodotto che fa leva sul fattore nostalgia. Nella confezione troviamo sei pacchetti di espansione vintage di Yu-Gi-Oh!, ovvero delle ristampe di set iconici come "La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu", "Predoni Metallici", "Sovrano della Magia", "Servitore del Faraone", "Crisi Oscura" e "Invasione del Chaos". Oltre ai pacchetti, abbiamo anche sei carte Ultra Rare e una Rara Segreta del Quarto di Secolo: i mostri prescelti sono tra i più amati dai fan, poiché si tratta del Drago Bianco Occhi Blu, del Mago Nero e del Drago Nero Occhi Rossi, insieme alle tre Divinità Egizie Obelisk, Slifer e Drago Alato di Ra. Anche in questo caso, il prezzo è davvero basso: 24,99 Euro su Amazon, in sconto rispetto al prezzo consigliato di 30,50 Euro.