I migliori publisher del 2022: Metacritic premia Sony, ecco la classifica

Con l'inizio della primavera, il team di Metacritic traccia un bilancio delle attività condotte dai diversi publisher videoludici nel corso dell'ultimo anno.

Nello stilare la classifica, il portale ha tenuto conto di diversi elementi, a partire dalla media Metacritic di tutti i giochi editi da ciascun publisher nell'arco del 2022, a esclusione di eventuali titoli mobile. Tale valore è stato poi corretto tenendo conto dei seguenti parametri:

Percentuale di giochi che hanno ottenuto un Metascore di almeno 80/100 ;

; Percentuale di giochi che hanno ottenuto un Metascore pari inferiore a 50/100 ;

; Numero di giochi giudicati eccezionali, ovvero con Metascore pari ad almeno 90/100;

Ciascuno degli indicatori presi in considerazione ha contribuito a formare il punteggio complessivo del publisher, relativo alle attività condotte nell'intero 2022. Per entrare in classifica, ogni publisher doveva aver pubblicato almeno 5 videogiochi nel corso dell'anno. Di seguito, vi riportiamo la classifica stilata da Metacritic:

Sony Paradox Interactive Activision Blizzard Focus Entertainment Take-Two Interactive Capcom SEGA Annapurna Interactive Humble Games Devolver Digital Red Art Games Nintendo Aksys Games Atary WayForward Raw Fury Electronic Arts Digerati Distributions Plug In Digital Spike Chunsoft 505 Games XSEED ININ/United Games Bandai Namco Thunderful Square Enix tinyBuild Team17 Arc System Workds SNK Microids NIS America Saber Interactive Plaion Idea Factory Maximum Games THQ Nordic Ubisoft PQube Nacon No More Robots Freedom Games Ratalaika Games Assemble Entertainment PlayWay/Ultimate Games

In vetta, trainata dall'entusiasmante accoglienza riservata a God of War: Ragnarok conquista la medaglia d'oro, con. Medaglia d'argento a, che totalizza ben. Terzo gradino del podio infine per, con. Un dato che non mancherà di accendere ulteriormente i riflettori sulla dibattuta acquisizione di Activision da parte di Microsoft , che non rientra per quest'anno all'interno della classifica di Metacritic.Ottime performance anche per l'universo videoludico Indie, conche conquistano rispettivamente ottavo e decimo posto in classifica. Nonostante il travolgente successo di Elden Ring,si deve invece accontentare del "solo" 24° posto, mentrenon riesce a superare la posizione 38.