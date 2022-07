I migliori Remake in arrivo, da The Last of Us Parte 1 a Resident Evil 4

Negli ultimi anni i Remake hanno preso sempre più spazio all'interno del panorama videoludico. Che si tratti di rifacimenti fedeli alle opere originali o reinterpretazioni di grandi classici, il pubblico segue sempre con attenzione la genesi di queste produzioni, pronti a rivivere vecchie emozioni in chiave moderna.

Pur essendo ancora più numerosi, abbiamo approfondito alcuni dei migliori Remake in arrivo nei prossimi mesi, che comprendono nomi illustri e promettenti quali il primo The Last of Us, Resident Evil 4 e l'originale Dead Space, senza dimenticare i ritorni di Star Wars: Knights of the Old Republic e Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Di questi, proprio l'avventura di Joel ed Ellie è la più vicina al debutto sul mercato, atteso per il 2 settembre 2022 su PlayStation 5 per poi sbarcare successivamente anche su PC, sebbene in quest'ultimo caso manchi ancora una data definitiva.

Seppur più lontano, anche Resident Evil 4 Remake ha già una data definitiva: l'avventura di Leon S. Kennedy in terra spagnola è attesa su PC, PS5 e Xbox Series X/S per il 24 marzo 2023. Esattamente due mesi prima, il 27 gennaio, sarà invece la volta di Dead Space Remake, che riporterà in scena la serie horror di EA dopo un decennio di assenza, sempre su PC e piattaforme next-gen.

Più incerta invece la situazione attorno gli altri due giochi: secondo Jason Schreier di Bloomber, lo sviluppo di Star Wars KOTOR Remake sarebbe stato messo in pausa, sebbene manchino informazioni ufficiali da parte di Aspyr Media. Anche Le Sabbie del Tempo ha fatto per ora perdere le proprie tracce, con Ubisoft che da molto tempo non mostra materiale inedito relativo al progetto. Nonostante ciò, restano tra i giochi da tenere in considerazione, aspettando che gli sviluppatori li riportino in scena con tutte le attenzioni del caso.