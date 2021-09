Quali sono i migliori RPG per Nintendo Switch? Da The Witcher 3 a Octopath Traveler

Il parco titoli di Nintendo Switch diventa sempre più ampio mese dopo mese. Tra le esclusive firmate dalla Grande N, produzioni di punta delle terze parti e un panorama indie quasi sconfinato, la console ibrida offre tantissimi giochi di qualità riuscendo a coprire qualunque genere.

In particolare tra i Giochi di Ruolo è possibile trovare numerosi esponenti meritevoli di far parte della propria collezione: che si tratti di produzioni giapponesi o di stampo occidentale, che siano a turni o d'azione, c'è materiale a sufficienza per soddisfare anche i palati più esigenti alla ricerca di una grande, lunga avventura. Vi proponiamo quindi 10 dei miglior RPG usciti su Switch sin dal suo debutto nel marzo del 2017:

Bravely Default II

Darkest Dungeon

Divinity Original Sin II

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta

Monster Hunter Rise

Octopath Traveler

The Elder Scrolls V Skyrim

The Witcher 3 Wild Hunt

Undertale

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Il nuovo episodio della serie si è dimostrato un gioco di ruolo intrigante e coinvolgente. Riprendendo le meccaniche degli illustri predecessori visti suoffre una storia e personaggi completamente inediti, protagonisti di una grande avventura nel continente diche offre tante sorprese e combattimenti appassionanti contro Boss in gran quantità. Peccato solo per una difficoltà non bilanciata alla perfezione, che avrebbe dato un'ulteriore marcia in più alla produzioneUn titolo dalle tinte oscure e dal rigido grado di sfida, dove ogni singola mossa deve essere studiata con grande attenzione per evitare che i membri del nostro party facciano vadano in contro a una morte definitiva.è un titolo molto complesso e ricco di sfumature, non adatto a tutti data la sua elevata difficoltà e gli elementi strategici alla base delle meccaniche di gioco. Ma tutto funziona così bene da regalare grandi soddisfazioni a tutti coloro che vogliono mettere alla prova le loro abilità, noncuranti dei pericoli che infestano gli innumerevoli dungeon del titoloUn RPG vecchia scuola firmato dai talentuosi ragazzi di, sbarcato su Switch nella sua edizione definitiva. Il secondo capitolo diperfeziona ulteriormente quanto già visto nell'eccellente primo episodio, offrendo un'interattività con il mondo di gioco ancora più profonda e sfide sempre più ardue e coinvolgenti. Con oltre un centinaio di ore di avventure da affrontare, questa imponente produzione vi terrà impegnati decisamente a lungo.Arrivato su Switch nella sua versione completa "",si è imposto come uno dei migliori esponenti della sua storica serie di appartenenza. Tutto ciò che ha reso grande la serie prodotta da Square-Enix è qui presente: una storia coinvolgente, un mondo sconfinato e battaglie spettacolari contro un bestiario assai variegato. Un'opera imperdibile per chi ama il genere.Il sesto episodio principale della serie Capcom si è velocemente imposto come uno dei titoli migliori disponibili sulla console ibrida Nintendo, dimostrandosi anche un campione di vendite.è l'ennesimo grande episodio del franchise, mettendo a disposizione dei fan una mappa enorme da esplorare e piena di mostri da cacciare attraverso un mix di meccaniche vecchie e nuove ben amalgamato. Senza dubbio tra i migliori titoli usciti nel corso del 2021. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Monster Hunter Rise Un gradito omaggio ai più grandi JRPG del passato qualioffre un approccio inedito all'avventura, permettendoci di vestire i panni di otto diversi eroi ciascuno con proprie caratteristiche specifiche, una propria storia e una missione da portare a termine. I loro camini si intrecceranno per dare vita a un lungo viaggio fatto di combattimenti adrenalinici e luoghi evocativi da scoprire.L'ormai celeberrimo classico di Bethesda è stato riproposto in tutte le salse nel corso degli anni, ma l'idea di poter giocare in portabilità l'epopea deltra le immense lande diè ciò che rende speciale questa versione, convertita tra l'altro in maniera convincente. Tra tante quest da seguire, un mondo colmo di segreti da scoprire ed epiche battaglie da affrontare, Skyrim è ancora oggi un classico capace di tenere incollati allo schermo.Un porting che sembrava impossibile, e inveceè stata capace di dar vita a un piccolo miracolo tecnologico. Pur senza ovviamente raggiungere le meraviglie tecniche e visive delle altre versioni in commercio,fa bella figura anche su Switch e permette di poter giocare ovunque si voglia le memorabili avventure di. Una grande storia e la cura minuziosa anche nel più piccolo degli incarichi secondari rendono Wild Hunt uno dei titoli più importanti dell'ultimo decennio videoludico.Dal genio diarriva uno dei più originali e sorprendenti giochi di ruolo mai realizzati. Un'opera che punta forte su meccaniche inconsuete, mescolando il tipico battle system a turni del genere con elementi presi da un bullet hell per attaccare o difendersi dall'offensiva nemica. Ma inil combattimento non è per forza l'unica via, lasciando al giocatore la totale libertà di decidere se stringere amicizia con ogni creatura che popola quel mondo sotterraneo dimenticato, "sconfiggendo" gli avversari tramite dialettica ed astuzia. Questo, unito anche ad una magistrale colonna sonora, una storia memorabile e personaggi caratterizzati alla perfezione, rendere Undertale un prodotto indimenticabile.Uno dei migliori titoli perrivive su Switch apportando anche migliorie al sistema di controllo e mantenendo intatte tutte le grandi qualità viste nella versione originale. Xenoblade Chronicles è ancora oggi un titolo brillante e spettacolare in tutte le sue componenti, dal sistema di combattimento alla caratterizzazione degli scenari. Imperdibile per chi non ha avuto la fortuna di giocarlo all'epoca della sua prima uscita.E volendo ci sarebbero ancora tanti altri RPG che potrebbero attirare l'attenzione degli appassionati del genere: dalle ottime conversioni difino alla riedizione completa di, passando per altre interessanti produzioni nipponiche quali il terzo e quarto episodio di. Il tutto senza dimenticare, che di certo sapranno attirare l'attenzione dei più grandi fan di lunga data dei mostri tascabili. 