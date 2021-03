I migliori RPG di sempre per PlayStation 2: IGN USA stila la sua top 10

Quali sono i migliori giochi di ruolo pubblicati per PlayStation 2? Una domanda piuttosto impegnativa, a cui è possibile rispondere solo se si è stati abbastanza fortunati da aver vissuto in prima persona le esperienze offerte da giochi come Final Fantasy, Kingdom Hearts, Persona, Baldur's Gate solo per citarne alcuni.

La redazione di IGN USA ha deciso farsi carico del compito, pesante come un macigno, di stilare una top 10 degli RPG pubblicati su PlayStation 2, la console di maggior successo mai commercializzata da Sony che soltanto qualche settimana fa ha compiuto i suoi 21 anni. Senza indugiare oltre vi andiamo a riportare la classifica in questione:

Final Fantasy XII Dragon Quest VIII Shin Megami Tensei: Persona 4 Baldur’s Gate: Dark Alliance Final Fantasy X Dark Cloud 2 Shin Megami Tensei: Nocturne Persona 3 FES Kingdom Hearts 2 Odin Sphere

Come potete notare, la lista include per la maggior parte dei giochi ruolistici nipponici. Fortunatamente alcuni dei vecchi capolavori per PS2 sono stati riproposti anche sulle console moderne, specialmente se parliamo dei capitoli di Final Fantasy (Final Fantasy XII, il primo classificato, è stato per esempio ripubblicato nella versione The Zodiac Age) e Kingdom Hearts di Square-Enix. Cosa ne pensate di questa top 10? È davvero Final Fantasy XII il miglior RPG mai pubblicato per PS2 o avreste optato per altri titoli che conservate nella vostra memoria con maggiore affetto?