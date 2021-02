Le migliori schede microSD per Nintendo Switch: guida all'acquisto febbraio 2021

Quali sono le migliori schede microSD per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite? Se siete soliti scaricare molti contenuti dal Nintendo eShop una scheda di memoria è un accessorio indispensabile per espandere lo spazio di archiviazione della console, ma non è facile districarsi nella giungla di modelli proposti ai prezzi più disparati. Ecco la nostra guida all'acquisto con i prezzi aggiornati a febbraio 2021.

La maggior parte delle schede che vi segnaliamo hanno una capienza da 128 GB e si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo, in chiusura invece vi segnaliamo una scheda da 256 GB ad un prezzo leggermente più elevato, vi sconsigliamo invece di orientarvi sulle schede microSD da 64 GB, generalmente non troppo convenienti e con uno spazio di archiviazione comunque limitato.



Nota Bene - Tutte le proposte elencate sono compatibili sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch Lite.



SanDisk Extreme Pro microSDXC 128 GB - 30.99 euro

microSDXC 128 GB SanDisk x Nintendo Switch - 24.99 euro

Samsung EVO Plus 128 GB microSDXC - 20.90 euro

Samsung EVO Select 256 GB microSDXC - 39.99 euro

Nel momento in cui scriviamo questa scheda microSDXC da 128 GB è in offerta su Amazon.it al prezzo di 30.99 euro invece di 71.99 euro. Si tratta di una scheda Classe A2con velocità di lettura fino a 170 MB/secondo e 90 MB/secondo in scrittura, particolarmente indicata per smartphone, tablet e droni e perfettamente compatibile anche con Nintendo Switch. Questa microSD è pensata per funzionare anche in condizioni estreme, interamente impermeabile e resistente alle alte temperature (fino a +85 gradi) ed agli urti. Sicuramente un buon affare per appena 31 euro.La microSDXC ufficiale per Switch costa 24.99 euro , è prodotta da SanDisk su licenza Nintendo e. Il taglio da 128 GB è il più conveniente (disponibile anche nelle varianti 64 GB e 256 GB), la scheda si distingue per il colore rosso acceso e la confezione a tema Mario Kart, inoltre la microSD SanDisk Switch e Switch Lite viene fornite con garanzia a vita illimitata, difficile pretendere di più a questo prezzo.Altra scheda che 20.99 euro su Amazon.it in offerta ), la microSDXC Samsung EVO Plus raggiunge una velocità pari a 100 MB/secondo in lettura ed è impermeabile, resistente alle alte temperature, ai raggi X ed ai campi magnetici.Saliamo di prezzo e di capacità con lacon velocità di scrittura fino a 90 MB/secondo e in lettura fino a 100 MB/secondo, anche in questo caso parliamo di una scheda impermeabile e resistente a campi magnetici, raggi X e sbalzi di temperatura. Nel momento in cui scriviamo è in offerta su Amazon.it a 39.99 euro invece di 61.29 euro con un risparmio di oltre 20 euro.