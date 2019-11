Migliori sconti Amazon per il Black Friday 2019: venti giochi in offerta

Il Black Friday 2019 di Amazon.it entra nel vivo oggi, con tante nuove offerte che si protrarranno per tutto il Black Friday Weekend e fino al Cyber Monday di lunedì 2 dicembre. Abbiamo selezionato per voi venti giochi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ora in vendita ad un prezzo imbattibile.

Tra i giochi scontati troviamo Dragon Quest XI, Darksiders 3 e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 19.99 euro, Detroit Become Human a 14,99 euro e Shadow of the Tomb Raider Croft Edition a 28.99 euro, di seguito la lista completa.

Migliori sconti Amazon Black Friday 2019

Se siete interessati approfittatene subito prima che i prodotti vadano sold-out, si tratta di una situazione comune in periodo di saldi e grandi sconti come i giorni che stiamo vivendo. Avete trovato qualcosa di vostro gradimento? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.