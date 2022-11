Quali sono i migliori sparatutto FPS da giocare assolutamente nel 2022?

Seppur meno numerosi rispetto al periodo d'oro della generazione PS3 e Xbox 360, i First-Person Shooter continuano ad essere ancora oggi tra i generi videoludici più giocati dal pubblico globale, soprattutto grazie al focus risposto dagli sviluppatori sulla componente multiplayer online.

Il supporto costante di cui godono alcune produzioni, tra nuovi contenuti a cadenza regolari oltre a Stagioni e Battle Pass inediti permettono ad alcuni FPS di mantenersi sulla cresta dell'onda anche nei mesi ed anni successivi al loro esordio sul mercato, mantenendo costantemente attive le relative community. Ma c'è spazio anche per esperienze cooperative e persino single player, segno di come questo genere provi ad accontentare le esigenze di ogni tipo di utente. Scopriamo quindi quali sono i migliori FPS da giocare nel 2022, sia in solitaria che in rete:

Call of Duty Modern Warfare II

Call of Duty è una certezza del panorama videoludico, e si conferma tale anche con il suo esponente più recente. Disponibile dal 28 ottobre 2022, Call of Duty Modern Warfare II si impone come un prodotto di spessore grazie ad un panorama online estremamente popolare e che offre diverse interessanti opzioni di gioco con cui intrattenersi. A partire dal 16 novembre 2022 viene inoltre affiancato da COD Warzone 2.0, la nuova versione del celebre battle royale di Activision che offre un'esperienza diversa rispetto al multigiocatore di Modern Warfare II, permettendo ai due giochi di completarsi a vicenda. Per chi però non vuole cimentarsi con le battaglie online, la campagna per giocatore singolo dell'ultimo COD ha quanto serve per regalare altro grande intrattenimento. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di COD Modern Warfare 2 con voto finale.

Deathloop

Non solo multigiocatore online: gli amanti degli FPS pensati per il single player possono rivolgere le loro attenzioni verso Deathloop, un particolare ed intrigante sparatutto in prima persona realizzato da Arkane Lyon. Intrappolato in un loop temporale nei panni del protagonista Colt, il giocatore dovrà eliminare otto obiettivi principali sparsi attraverso gli scenari dell'isola di Blackreef prima dello scoccare della mezzanotte: se il protagonista muore prima, oppure lascia in vita anche un solo bersaglio, il loop si azzera e sarà necessario ricominciare dall'inizio. Per riuscire nell'impresa, in ogni caso, gli utenti avranno a disposizione un ampio arsenale d'armi ed una consistente libertà di movimento che permette di esplorare a fondo l'isola in cui si svolge l'avventura, alla ricerca di tutti i bersagli. Senza dubbio uno degli FPS più originali disponibili attualmente sul mercato.

Destiny 2

L'opera firmata Bungie è una certezza per chi ama le produzioni di stampo MMO. Pubblicato originariamente nel 2017, Destiny 2 ha goduto di un supporto continuo da parte degli sviluppatori, che hanno arricchito sempre di più la loro produzioni non solo con aggiornamenti e contenuti inediti, ma anche con un ampio numero di espansioni sempre più corpose che hanno non solo ampliato la storia e la lore dell'universo narrativo messo a punto da Bungie, ma dato il via a nuove sfide ed avventure sempre più coinvolgenti, mantenendo in questo modo il coinvolgimento della community sempre consistente. E con l'uscita della prossima espansione, L'Eclissi, fissata per il febbraio del 2023, Desinty 2 è destinato ad essere protagonista della scena FPS anche il prossimo anno.

DOOM Eternal

Doom Eternal è una scelta caldamente consigliata a chiunque ami gli FPS, soprattutto se pensati per il single player. Pubblicato nel 2020, l'ultimo episodio della storica serie targata id Software è un concentrato di azione, violenza e adrenalina pura, che mette i giocatori nei panni dell'iconico Doomguy per sterminare così intere orde di demoni con un armamentario molto sofisticato e poteri speciali dall'impatto devastante. E dopo aver completato la lunga e soddisfacente campagna principale, c'è spazio anche per l'espansione The Ancient Gods divisa in due parti distinte, che permettono di approfondire ulteriormente la storia del gioco oltre ad affrontare ulteriori massacri demoniaci.

Halo Infinite

L'ultimo esponente della storica serie in forza ad Xbox ha ciò che serve per soddisfare sia gli amanti del single player, sia chi vuole cimentarsi nelle battaglie in rete. Vero, il comparto multigiocatore online di Halo Infinite ha avuto non poche difficoltà nel suo primo anno di vita (l'opera è disponibile da dicembre 2021), ma 343 Industries ha continuato a lavorare per perfezionare il più possibile l'offerta ludica del gioco; adesso, grazie al Winter Update di Halo Infinite disponibile, il gioco diventa ancora più interessante grazie al ritorno della celebre Forgia in versione Beta, il potente editor che consente ai fan di poter creare le proprie mappe e modalità di gioco da poter poi condividere anche in rete con gli altri appassionati. E se vi avvicinate all'ultima avventura di Master Chief per la prima volta, c'è anche un'intrigante campagna single player ad attendervi.