I migliori SSD Gaming esterni in offerta su Amazon

Le unità SSD stanno diventando un acquisto sempre più interessante per i giocatori che hanno bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo su PC e console, sebbene in quest'ultimo caso ci siano ancora limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo di unità di memorizzazione esterne a stato solido.

Cosa offre il mercato in questa calda estate 2021? Siamo andati a caccia di offerte su Amazon concentrandoci sugli SSD esterni per motivi di praticità, con le vacanze alle porte molti di voi potrebbero decidere di portarsi dietro il PC da gaming (notebook o desktop che sia) o magari la console e dunque uno spazio di backup aggiuntivo può sempre tornare utile. Ricordatevi che su console di nuova generazione non è ancora possibile usare gli SSD esterni al massimo delle proprie potenzialità ma potete comunque utilizzare queste unità per archiviare i vostri giochi senza gravare sullo spazio interno delle unità SSD montate di serie su PS5 e Xbox Series X.



Iniziamo segnalando il WD Black D30 1TB per Xbox Series X/S a 189.99 euro invece di 270.99 euro con un risparmio di ben 81 euro sul prezzo di listino. Si tratta di una unità certificata da Microsoft e compatibile con Xbox Series X/S che offre 1 Terabyte di spazio extra ad un prezzo piuttosto ragionevole, incluso trovate anche un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.



Salendo di prezzo (291.99 euro) troviamo il SanDisk Extreme, unità SSD NVMe portatile con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e scrittura fino a 1.000 MB/s. Offre 2 TB di spazio ed è impermeabile (certificazione IP55) e resistente ad acqua e polvere.



Una soluzione economica è invece il Samsung T7 da 500 GB a 86.99 euro disponibile nei colori rosso, blu indaco e grigio titanio. Stesso prezzo per il WD MyPassport SSD 500 GB con tecnologia NVMe e una velocità in lettura fino a 1.050 MB/s e fino a 1000 MB/s in scrittura. Infine vi consigliamo il WD MyPassport GO da 1 TB a 130.80 euro, infine il Seagate BarraCuda Fast SSD a 84.90 euro in offerta però nel solo taglio da 500 GB.