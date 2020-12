Migliori videogiochi del 2020: le gemme nascoste secondo il Guardian

Dopo aver eletto i migliori videogiochi del 2020, la redazione del prestigioso The Guardian torna a dedicarsi all'analisi degli ultimi 12 mesi videoludici.

In questo caso, il quotidiano britannico concentra la propria attenzione su produzioni che potrebbero non aver ricevuto la dovuta attenzione nel corso dell'anno, titoli che pur meritevoli potrebbero essere stati messi in ombra dai grandi Tripla A. In particolare, il The Guardian stila una lista di 22 produzioni che vanno a qualificarsi come vere e proprie "gemme preziose" da riscoprire. Di seguito, i giochi del 2020 selezionati per la classifica:

13 Sentinels: Aegis Rim;

A Hand with Many Fingers;

A Short Hike;

Alba: A Wildlife Adventure;

Blaseball;

Cloudpunk;

Coffee Talk;

Going Under;

In Other Waters;

Necrobarista;

Noita;

Othercide;

Rivals;

Signs of the Sojourner;

Stilstand;

Teardown;

There is no Game: Wrong Dimension;

Umurangi Generation;

Unto the End;

Visage;

Welcome to Elk;

Wide Ocean Big Jacket;

Quante di queste produzioni avete avuto modo di giocare nel corso dell'anno che si appresta a terminare? Per molti dei titoli, lo ricordiamo, trovate le relative recensioni sulle pagine di Everyeye. I nostri Marco Mottura, Antonello "Kirito" Bello e Stefano Calzati hanno ad esempio redatto con cura la recensione di A Short Hike, la recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim e la recensione di Cloudpunk Lo spazio commenti è a vostra disposizione!