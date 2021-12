Quali sono i migliori videogiochi del 2021?

Ora che il 2021 si avvicina alla sua conclusione e la larghissima maggioranza delle produzioni ha fatto il proprio esordio sul mercato, c'è curiosità di scoprire quali sono stati i migliori giochi usciti nel corso dell'ultimo anno. Metacritic ci viene in aiuto rivelandoci quali sono stati i giochi meglio valutati degli ultimi 12 mesi.

Bisogna precisare che il portale raccoglie valutazioni non solo di ogni gioco, ma anche delle riedizioni dei titoli usciti negli scorsi anni. Non sorprende dunque che nella classifica dei migliori videogiochi ne compaiano diversi già arrivato in passato, arricchiti magari con versioni aggiornate oppure da quest'anno disponibili su nuove piattaforme. Di seguito ecco quali sono i 10 migliori giochi del 2021 secondo Metacritic, con tanto di piattaforma e relativa valutazione:

Disco Elysium: The Final Cut - PC - 97 The House in Fata Morgana Dreams of the Revenants Edition - Switch - 97 Tetris Effect Connected - Switch - 95 Hades - Xbox Series X e PS5 - 94 Forza Horizon 5 - Xbox Series X - 92 (versione PC con valutazione 91) Psychonauts 2 - Xbox One - 91 Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X - 90 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - PS5 - 90 Chicory: A Colorful Tale - PC - 90 Mass Effect Legendary Edition - Xbox One - 90

It Takes Two è stato eletto gioco dell'anno ai Game Awards 2021, ma sul famoso portale sfiora la Top 10 di un soffio, registrando un comunque eccellente 89 di media. Se siete invece possessori delle console Sony, ecco quali sono i migliori giochi PS5 e PS4 del 2021 secondo Metacritic.