Quali sono i migliori videogiochi del 2023? La Top10 di Metacritic tra sorprese e conferme

Dopo aver puntato i riflettori sui videogiochi più brutti del 2023 oltre Gollum, passiamo in rassegna l'incredibile anno videoludico che stiamo per lasciarci alle spalle con la Top10 dei migliori titoli lanciati da gennaio ad oggi su PC, console e sistemi mobile.

Prendendo spunto dalle migliaia di analisi di settore raccolte dal principale aggregatore di recensioni (insieme a OpenCritic), la fotografia del 2023 videoludico che viene scattata da Metacritic è un'istantanea che ben testimonia l'incredibile ricchezza di esperienze interattive vissute dagli appassionati dall'inizio dell'anno.

All'assoluta eccellenza di capolavori come Baldur's Gate 3 e Zelda Tears of the Kindom s'accompagnano kolossal del calibro di Alan Wake 2, Resident Evil 4 e Street Fighter 6, per tacere della sorpresa riservata dalla scena indie con il GDR in pixel art Sea of Stars e la graphic novel Slay the Princess.

Metacritic: videogiochi migliori del 2023 (in base al Metascore)

Baldur's Gate 3 - 96 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 96 Metroid Prime Remastered - 94 Alan Wake 2 - 94 Resident Evil 4 Remake - 93 Street Fighter 6 - 92 Super Mario Bros. Wonder - 92 Sea of Stars - 91 Slay the Princess - 91 Diablo 4 - 91

Alle spalle dei 'magnifici 10' troviamo titoli non meno meritevoli di essere citati come eccellenze di un anno videoludico irripetibile, come Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Cocoon, Rogue Legacy 2, The Talos Principle 2, Dave the Diver, Dead Space Remake, Marvel's Spider-Man 2 e Hi-Fi Rush. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sono già attive le votazioni per il GOTY e i giochi in nomination ai The Game Awards 2023.