Quali sono i migliori videogiochi degli anni 2000?

Gli anni 2000 sono stati pieni di sorprese in ambito videoludico. Si è partiti con le iconiche console a 128-bit quali PlayStation 2, Xbox e GameCube, per poi chiudere il decennio con l'avvento dell'alta definizione grazie a PlayStation 3 e Xbox 360, affiancate da Wii e il suo sistema di controllo rivoluzionario.

Nel mentre non sono mancati interessanti sistemi portatili quali il Game Boy Advance, il Nintendo DS con i suoi due schermi e la PlayStation Portable che ha segnato il debutto di Sony in questo mercato. Il tutto senza dimenticare l'avvento del gioco online, che si sarebbe rafforzato sempre di più anno dopo anno. E i giochi? Di titoli rivoluzionari ed eccellenti da citare ce ne sarebbero fin troppi, e facendo una piccola selezione delle opere più significative di quel decennio si rischia di dimenticarsene troppe degne di menzione. Ma noi ci abbiamo provato: di seguito ecco quali sono i giochi più significativi degli anni 2000, che con la loro qualità e le loro idee sono divenuti esempio per l'industria videoludica.

DEVIL MAY CRY - 2001

Un’opera seminale nel genere Action, il primo Devil May Cry è entrato nella storia per aver offerto un gameplay esplosivo, un’atmosfera sublime e un protagonista, Dante, entrato subito nell’immaginario collettivo dei giocatori. Il successo dell’opera Capcom non ha solo dato vita a una serie amatissima ancora oggi, ma è divenuto fonte d’ispirazione per tanti autori nel corso del tempo: classici come God of War, Bayonetta e i moderni Ninja Gaiden gli devono più di quanto si possa immaginare.

FINAL FANTASY X - 2001

“Ascoltate la mia storia. Forse è l’ultima occasione”: con queste parole del protagonista Tidus si alza il sipario su uno dei GDR giapponesi più emozionanti di sempre. Final Fantasy X conquista gli appassionati non solo grazie a una storia indimenticabile e musiche da brividi, ma anche tramite alcune novità nelle meccaniche, con combattimenti a turni al posto del consueto ATB, e l’articolata Sferografia attraverso la quale potenziare il nostro party. È stato inoltre il primo capitolo della serie a introdurre il doppiaggio per tutti i personaggi principali.

GEARS OF WAR 2 - 2008

Uno dei simboli della Generazione HD e nello specifico di Xbox 360, Gears of War 2 porta all’apice tutte le caratteristiche che hanno reso il capostipite un fenomeno di culto: azione senza sosta, adrenalina a fiumi e un perfezionamento del motore grafico Unreal Engine 3 danno vita a uno dei più grandi TPS di sempre. Gears 2 ha inoltre il merito di aver introdotto la modalità Orda, destinata a divenire un caposaldo non sono della serie, ma anche di tanti altri videogiochi incentrati sul gioco in rete.

GRAND THEFT AUTO III - 2001

Controverso, al centro di polemiche, ma anche uno dei videogiochi più rivoluzionari di sempre. Grand Theft Auto III rappresenta la piena evoluzione della serie. Dal 2D con visuale a volo d’uccello dei primi capitoli si passa a un mondo interamente 3D dove potersi muovere in totale libertà nel frattempo che ci si costruisce un nome nella malavita di Liberty City. Seppur perfezionato dai seguiti (in particolare Vice City e San Andreas),la carica rivoluzionaria di GTA III è ciò che gli ha consentito di divenire uno dei videogiochi più popolari e imitati di tutti i tempi.

HALO 2 - 2004

Se il primo Halo è stato il gioco che ha posto sotto i riflettori la neonata Xbox di casa Microsoft, con Halo 2 avviene il definitive consolidamento dell’iconica serie con protagonista Master Chief. Oltre a perfezionare ulteriormente un predecessore già memorabile, Halo 2 è tra i primi, grandi esempi di quanto il multiplayer online possa fare la differenza all’interno di una produzione, divenendo così elemento cruciale negli anni a venire. Un FPS di grandissima classe.

METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER - 2004

L’apice dell’estro creativo di Hideo Kojima, che dà vita all’esperienza stealth definitiva. Metal Gear Solid 3 porta Snake ad affrontare una missione d’infiltrazione in un ambiente selvaggio dove bisogna sopravvivere non solo all’esercito nemico, ma anche ai pericoli della natura. Condito con un taglio cinematografico superlativo e una cura nei particolari oltre il maniacale, Snake Eater entra a pieno merito tra i massimi capolavori offerti dalla PS2.

METROID PRIME - 2002

Dopo anni di assenza, la cacciatrice di taglie Samus Aran fa il suo trionfale ritorno attraverso un’avventura colossale che spinge al massimo tutte le capacità del GameCube. Primo episodio interamente 3D della storica serie Nintendo, Metroid Prime stupisce il mondo grazie a una cura fuori parametro delle meccaniche di gioco e una direzione artistica sublime. È l’inizio di un matrimonio felice tra Nintendo e Retro Studios, che oltre a portare avanti la serie si dedicherà anche al revival di Donkey Kong Country su Wii e Wii U.

RESIDENT EVIL 4 - 2005

Rivoluzionare una serie può essere una mossa pericolosa, ma Capcom ha dimostrato come riuscire a farlo in maniera vincente. Con Resident Evil 4 si abbandonano i capisaldi della serie conosciuti fino a quel momento (inquadrature fisse, fondali pre-renderizzati e controlli macchinosi) per abbracciare un’impostazione moderna e una libertà di azione e movimento mai viste prima nella serie. Orrore e tensione si fondono armoniosamente all’adrenalina, dando vita a un’esperienza indimenticabile. Da tempo si parla di un remake di Resident Evil 4 in sviluppo, ma sembra che per il suo eventuale arrivo si dovrà aspettare ancora a lungo.

SUPER MARIO GALAXY - 2007

Prima “Land”, poi “World” e ora “Galaxy”: le conquiste di Super Mario sono inarrestabili e si spinge sempre oltre a quanto fatto in passato. A non cambiare, però, è sempre la magistrale qualità delle sue avventure, con Super Mario Galaxy che non fa eccezione. Adesso Mario si mette alla ricerca di Stelle lungo lo spazio, scoprendo pianeti pieni di magia ma anche di insidie. Nintendo sforna un importante capolavoro per Wii, graziato qualche anno dopo da un seguito altrettanto memorabile.

THE ELDER SCROLLS III MORROWIND - 2002

Per tanti appassionati è ancora oggi il miglior capitolo della serie, in generale uno dei più grandi RPG occidentali mai concepiti. I giocatori si ritrovano ad interagire con un mondo fantasy immenso per gli standard dell’epoca, dove la libertà di azione e di scelta nel titolo Bethesda stravolgono il cammino del nostro eroe personalizzato, pronto ad affrontare innumerevoli battaglie ed incarichi. Graziato da un level design superlativo ed espanso con nuovi contenuti nel corso del tempo, Morrowind è imprescindibile per ogni fan del genere. Ricordiamo che Bethesda è stata acquistata da Microsoft ed è ora parte di Xbox Game Studios.