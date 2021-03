Quali sono i migliori videogiochi degli anni '80? Da Donkey Kong a Out Run

I pomeriggi in sala giochi, l’avvento del Nintendo Entertainment System, le partite sul divano davanti alla propria TV a tubo catodico: sono questi i primi pensieri che balzano in testa a un giocatore cresciuto negli anni ’80.

Un’epoca che ha visto nascere serie storiche, alcune delle quali forti ancora oggi, e che ha fatto scoprire ai giocatori titoli seminali non solo per i loro generi di appartenenza, ma anche per ciò che hanno rappresentato nel periodo in cui sono usciti, divenendo fonte d’ispirazione per tante produzioni future. Fare una scelta di quali sono i titoli migliori e più significativi di quegli anni non è compito semplice: troppi sono i nomi che meritano menzione. Ma di seguito ecco dieci titoli che hanno rappresentato al meglio gli anni ’80, lasciando un segno in tutti i ragazzi che hanno avuto la fortuna di giocarli e viverli allora.

Castlevania - 1986

Armato di frusta (la Vampire Killer), il valoroso Simon Belmont si addentra nel castello di Dracula intenzionato a porre fine alla sua tirannia. Uscito su Famicom Disk System e convertito poi su NES dove troverà gloria definitiva, Castlevania è una delle saghe più amate e significative di Konami, capaci di far innamorare schiere di giocatori grazie a una giocabilità appassionante e un’atmosfera horror da brividi. A valorizzare il tutto, un tripudio musicale a 8-bit difficile da dimenticare.

Donkey Kong - 1981

Era il 1981. Il mondo conosceva per la prima volta lo scimmione incravattato e Super Mario, all’epoca ancora noto con il nome di Jumpman e di professione faceva il carpentiere. Nel mentre, Shigeru Miyamoto poneva la firma sul primo, grande capolavoro di una carriera leggendaria. Un arcade che con la sua semplicità e immediatezza ha sconvolto il mondo. Si gioca con piacere ancora oggi che sia tramite emulazione, la versione NES o l’easter egg incluso in Donkey Kong 64.

Dragon Quest - 1986

L’opera che ha gettato le basi dei giochi di ruolo giapponesi (J-RPG), dai quali il genere si è poi sviluppato senza sosta. Nei panni di un cavaliere si esplora una mappa piena di pericoli, visitando anche diversi dungeon alla ricerca di tesori preziosi. HP, MP e punti esperienza diventano il nuovo mantra dei giocatori, che restano ammaliati dalla giocabilità e dalle atmosfere avventurose di Dragon Quest. Noto negli Stati Uniti con il nome di Dragon Warrior, mantenuto fino all’arrivo dell’ottavo capitolo della serie.

Ghosts n Goblins - 1985

Uno dei giochi più difficili di sempre? Forse il classico Capcom lo è per davvero. Nei panni (e mutande!) del prode cavaliere Arthur dovremo salvare la nostra amata principessa dalle grinfie del Diavolo in persona. Ma per riuscire nella titanica impresa dovremo vedercela con zombie, fantasmi, cani lupo e demoni che non ci daranno un attimo di tregua già dalla prima schermata nel cimitero. Nonostante abbia fatto spendere quintali di gettoni ad ogni giocatore, fare a meno di Ghosts ‘n Goblins era impossibile.

Mega Man 2 - 1988

Se già il primo capitolo si era distinto come un intrigante ed impegnativo Action/Platform, è con Mega Man 2 che la serie Capcom entra definitivamente nell’immaginario collettivo degli appassionati. La seconda avventura del robottino blu riprende quanto fatto nel predecessore e lo amplia all’ennesima potenza, segnando un grande passo avanti in termini di level design, qualità dei Boss e coinvolgimento. E si distingue per una difficoltà ancora più ardua. La scelta perfetta per chi vuole mettere alla prova le proprie abilità.

Out Run - 1986

Per anni il Racing Arcade per eccellenza, Out Run ottenne vasta popolarità nelle sale giochi non solo per la sua giocabilità esplosiva, ma anche per la particolarità del suo cabinato a forma di macchina su cui sedersi per dare vita con l’immaginazione di star guidando per davvero un fiammeggiante auto sportiva. Impressionante anche per la qualità grafica e sonora, all’avanguardia per l’epoca, la presenza di diversi bivi da seguire per arrivare la traguardo garantivano anche un elevato fattore rigiocabilità.

Pac Man - 1980

È nato tutto da una pizza a cui era stata tolta una fetta. Quella visione ha spinto il genio creativo di Toru Iwatani a realizzare Pac-Man, una buffa pallina gialla che passa il tempo a divorare quanto più cibo possibile all’interno di un labirinto. Nella speranza a sua volta di non essere mangiato da quattro fantasmini che vagano senza sosta alla ricerca del loro nemico. A oltre 40 anni dal suo debutto, Pac-Man è ancora oggi uno dei giochi che vengono in mente quando si pensa a un coin-op.

Super Mario Bros - 1985

La prima vera, grande avventura di Mario. I giocatori partono in un viaggio al salvataggio della Principessa Peach nascosta in un castello sorvegliato dal malvagio Bowser. Per riuscire nella sua impresa, Mario mangia funghi e tocca fiori e stelle per ottenere poteri sovraumani con i quali sbarazzarsi dell’esercito del suo nemico. Super Mario Bros. stravolge per sempre il genere Platform e riporta in auge la realtà videoludica dopo la crisi del 1983. Super Mario ha da poco compiuto 35 anni: ancora oggi allieta i giocatori di tutto il mondo.

Tetris - 1984

Il Puzzle Game per eccellenza e il videogioco più famoso di tutti I tempi, forte ancora oggi tra nuovi capitoli, riedizioni e cloni. Allineare figure geometriche che cadono dall’alto nel tentativo di allinearle alla perfezione e ottenere così grandi punteggi diverrà un passatempo dal quale diventa sempre più difficile staccarsi, come fosse una dipendenza. Per non parlare del suo iconico tema principale, tra i più riconoscibili del panorama videoludico. Prodotto in tutte le sale, di Tetris è indimenticabile soprattutto la versione Game Boy, che dava la possibilità di giocarlo ovunque.

The Legend of Zelda - 1986

Non solo Super Mario: Miyamoto entra nella storia per aver dato vita anche a The Legend of Zelda, Action-Adventure con elementi ruolistici che lascia al giocatore la libertà di esplorare il regno di Hyrule nei panni di Link, alla ricerca dei dungeon nascosti all’interno della mappa e da esplorare nel tentativo di trovare le componenti della sacra Triforza. L’inizio di una vera e propria leggenda non solo nel nome, ma anche per l’impatto avuto in chiave videoludica, divenendo esempio per innumerevoli sviluppatori. La cronologia di The Legend of Zelda vi saprà rivelare ulteriori segreti su questa serie leggendaria.