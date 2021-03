Quali sono i migliori videogiochi degli anni '90?

La generazione degli anni '90 è stata testimone di un decisivo salto in avanti dell'industria videoludica, grazie all'arrivo della grafica 3D accessibile a tutti, con la nascita di console come PlayStation e Nintendo 64.

Molti dei nostri lettori appartengono a quella generazione e, senza dubbio, ricorderanno alcuni di questi fantastici videogiochi con una vena di orgoglio misto a nostalgia. Quante volte vi è capitato di pensare, di recente, che "non esistono più i giochi di una volta"? Ebbene, la definizione di "gioco di una volta" fa riferimento quasi sempre a uno dei seguenti titoli, che proponiamo qui in una lista (non è una classifica) dei migliori videogiochi degli anni '90.



StarCraft

Sonic 2

Metal Gear Solid

Super Metroid

Super Mario 64

Final Fantasy VII

Pokémon Rosso e Blu

Half-Life

Super Mario World

The Legend of Zelda Ocarina of Time

DOOM

Street Fighter II e Mortal Kombat

L'RTS (strategico in tempo reale) che, ancora popolare e giocato ovunque. Invece di vantare un'ampia rosa di fazioni quasi tutte uguali tra cui scegliere, il titolo Blizzard proponeva 3 civiltà veramentee differenziate nel gameplay: gli Zerg, i Protoss e i Terran. Con StarCraft, l'idea di competizione tra giocatori all'interno di un RTS ha raggiunto livelli del tutto nuovi. Qui la nostra recensione di StarCraft Remastered Il seguito del gioco di Sega è stato uno deidegli anni '90, soprattutto grazie alla sua incredibile rigiocabilità. Il level design era praticamente perfetto, proponendo un mixtra difficoltà e divertimento.Impossibile tralasciare Metal Gear, il gioco che ha definito una generazione intera. Pubblicato nel, appartiene di diritto alla classe dei 90 anche se è ricordato soprattutto da chi ha potuto giocarlo da adolescente negli anni 2000. Diretto da, Metal Gear Solid eragrazie al suo incredibile gameplay, al livello tecnico e all'indimenticabile lavoro di doppiaggio e scrittura dei. Ricordato ancora oggi come uno dei migliori giochi di tutti i tempi.L'originale Metroid per NES introduceva i personaggi e gettava le basi del gameplay, ma Super Metroid migliorava la formula praticamente in tutto. Level design intricato anche se non impossibile, sistema di combattimentorispetto ai tempi, boss indimenticabili che tutti hanno odiato e amato al tempo stesso.Super Mario 64 è ricordato per aver introdotto la serie n, raccogliendo tutta l'eredità dei precedenti titoli per i quali il 2D ero lo standard. La possibilità di muoversi in un mondo tridimensionale, liberamente, apriva a infinite idee di gameplay e level design, e la cosa fu sfruttata decisamente bene dagli sviluppatori. I livelli erano infatti intricati eda scoprire, caratteristica che ne aumentava di molto il fattore. Considerato da molti il titolo migliore della generazione.Uno dei Final Fantasy più apprezzati dai fan della serie e anche dai profani, il VII capitolo è uno dei più famosi non solo a causa del suo recente remake: l'originale, infatti, caratterizzato dal suo sistema di, ha conquistato molti cuori grazie alla sua storia intrigante e all'esplorazione soddisfacente che proponeva. Pubblicato nel 1997, sfruttava al massimo le potenzialità della prima console Sony. Per saperne di più, ecco il nostro speciale sulle differenze narrativa tra FF7 e FF7 Remake Il franchise di Pokémon non sarebbe dov'è adesso se Pokémon Rosso e Blu non fosse esistito. La "Pokémon-mania" che si diffuse in quegli anni come un incendio è stata causata principalmente dalle dipendenza che questi due giochi davano: ogni versione del giocosostanziali, come ad esempio dei Pokémon unici e introvabili. Niente a che vedere con l'odierno Pokémon Spada e Scudo , ma, come dicevamo prima, senza Rosso e Blu non ci sarebbe nemmeno questo.Valve Corporation è famosa per alzare progressivamente il livello dei titoli che sviluppa, ma tutto è cominciato con. Inizialmente lanciato nel '98 come esclusiva PC e successivamente portato su console, ha conquistato un indiscutibile punteggio di, rivoluzionando il genere intero grazie al suo level design e al suo gameplay.Il Super Nintendo Entertainment System ha visto molti titoli indimenticabili e rivoluzionari, ma Super Mario World è considerato di gran lunga. Ciò che fece risaltare il titolo fu quella caratteristica e alquanto significativa curva d'apprendimento, che una volta compresa consentiva di completare i vari livelli in unadiversi. Superare gli ostacoli era la vera fonte del divertimento in Super Mario World, mentre tutto il resto (come la Principessa Peach in pericolo) rimaneva invariato, tranne il dinosauro verde, che faceva qui la sua prima comparsa.Esplorazione, boss e: queste le principali caratteristiche che hanno reso Ocarina of Time uno dei migliori giochi della sua epoca e per molti il miglior gioco della serie Zelda . Enigmi e puzzle aggiungevano livelli di divertimento al gioco, e a completare il tutto una colonna sonora indimenticabile considerata comemai realizzate per un videogioco.Semplicemente il videogioco che, insieme a Wolfenstein 3D (sempre di id Software), rendendolo estremamente popolare presso gli adolescenti dell'epoca. Dopo DOOM nasceranno una serie di titoli che seguiranno lo stesso filone, oltre al sequel DOOM II Hell on Earth, mentre per DOOM 3 bisognerà attendere il 2004.Semplicemente dopo l'arrivo di Street Fighter 2 il mondo dei videogiochi non sarebbe più stato lo stesso e questo si può dire anche per Mortal Kombat, uno dei titoli che ha spinto i grandi publisher a creare un sistema di classificazione e valutazione per i videogiochi.