Quali sono i migliori videogiochi di auto per PC e console?

La tradizione dei videogiochi di auto e corse automobilistiche ha radici lontane nel tempo, ed annovera all’interno del genere un gran numero di saghe, alcune delle quali molto longeve e di successo assoluto, che hanno progressivamente evoluto e migliorato l’intero genere, creando nuovi sottogeneri e nuovi modi di intendere il mondo delle corse.

Per tutti questi motivi, stilare una classifica dei migliori giochi automobilistici presenti attualmente sul mercato è estremamente complicato, se non impossibile, poiché a seconda dei vostri gusti personali alcuni titoli potrebbero sembrarvi poco appaganti, mentre altri potrebbero assicurarvi ore ed ore di divertimento. Ecco quindi una lista non ordinata di alcuni tra i migliori videogiochi del genere automobilistico, suddivisi in base ad una serie di categorie basate sul grado di simulazione del prodotto.

Tra le simulazioni pure, o quasi, è possibile annoverare titoli come Assetto Corsa, che della simulazione ha fatto il proprio cavallo di battaglia fin dalla sua prima presentazione, e Project Cars, un altro titolo che abbonda di impostazioni per rendere l’esperienza estremamente simulativa. Sempre in ambito simulativo, ma all’interno di un sottogenere leggermente differente, è possibile trovare i brand di Formula1 e MotoGP, due serie prodotte con le rispettive licenze ufficiali e con le quali i giocatori potranno impersonare i propri idoli del mondo delle corse.

Si allontanano un po’ dalla simulazione, andando a collocarsi nel sottogenere dei sim-arcade, tre brand ormai tutti estremamente affermati e di successo assoluto come Gran Turismo, storica esclusiva Sony tornata alla ribalta con Gran Turismo Sport, Forza Motorsport e Forza Horizon, quest’ultime pubblicate in esclusiva per l’ecosistema Microsoft. Mentre i primi due titoli prevedono una progressione abbastanza classica e la presenza di gare prevalentemente, o solamente, su circuito, Forza Horizon introduce all’interno del genere degli automobilistici una particolare struttura open world, che raggiunge il suo apice in Forza Horizon 4.

Vi è poi una terza categoria di videogiochi automobilistici, ovvero quella degli arcade puri: alcuni dei brand più famosi e apprezzati di questa categoria sono Need For Speed e Mario Kart, due prodotti estremamente diversi tra loro eppure caratterizzati dalla stessa tendenza a ricercare solamente il divertimento dei giocatori piuttosto che la più pura delle simulazioni.



E siamo in attesa di Gran Turismo 7 per PlayStation 5 e del nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X/S...