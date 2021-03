Quali sono i migliori videogiochi di Batman mai usciti?

Uno dei supereroi più famosi e apprezzati dell'intero universo DC Comics, e del panorama supereroistico in generale, è Batman, che basa gran parte del suo fascino sulla caratterizzazione del personaggio e del suo background narrativo. Nell'attesa del prossimo Gotham Knights, vediamo un elenco dei migliori giochi di Batman attualmente sul mercato.

Come accaduto per molti altri protagonisti di film e fumetti appartenenti al genere dei supereroi, tra i quali annoveriamo in particolare Spiderman, gli Avengers, e in generale gran parte di coloro che fanno parte dell'universo Marvel e DC, anche il Cavaliere Oscuro è stato trasportato dal grande schermo e dai fumetti fino agli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo, attraverso un gran numero di tue-in. Molti di questi prodotti non sono tuttavia mai riusciti ad incontrare il favore di critica e pubblico, e sono pochi quelli che invece riusciti ad ottenere un grande successo qualitativo e commerciale. Ecco quindi i migliori giochi che vedono Batman protagonista.

Saga di Batman Arkham

La saga di videogiochi di Batman Arkham è attualmente considerata come una delle migliori serie di opere basate su un universo fumettistico e/o cinematografico mai realizzate. I ragazzi di Rocksteady, gli sviluppatori della trilogia principale della saga, sono infatti riusciti a creare una serie di prodotti con tutti i crismi per poter essere considerate degne del Cavaliere Oscuro. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight possiedono tutti un'atmosfera estremamente cupa e a tratti claustrofobica (soprattutto nel primo episodio), e uniscono ad una trama sempre ben riuscita e avvincente un intenso e soddisfacente sistema di combattimento, che si basa sul cosiddetto free-flow system, un sistema che ben si sposa con un videogioco di supereroi e ripreso poi da molto altri titoli (non ultimi i due capitoli di Spider-Man pubblicati da Sony in esclusiva per PS4 e PS5). Insieme allo spin-off Batman Arkham Origins, la trilogia di Arkham è quindi un must-have per tutti gli appassionati dell'uomo pipistrello.

Collegato alla saga di Arkham dal titolo e dall'universo narrativo nel quale è ambientato, Batman Arkham VR è un titolo per visori di realtà virtuale che si propone, e riesce bene nel suo intento, di riprendere la fantastica atmosfera dei titoli della trilogia Rocksteady e utilizzarla per dare vita ad una storia avvincente condita con fasi di gameplay ben riuscite e appassionanti, soprattutto se paragonate ad altre produzioni per realtà virtuale.

Batman di Telltale Games

In questo caso, come da tradizione Telltale, si parla di una serie di capitoli più piccoli che vanno a formare le diverse stagioni (season) della saga. La seconda stagione in particolare è quella su cui ci concentreremo, perché ha avuto la capacità di dare vita ad un Joker estremamente ben caratterizzato e, in parte, originale e diverso dal solito, oltre che ben interpretato nel doppiaggio originale. La trama di questo secondo capitolo si dipana quindi intorno allo scontro tra Batman e Joker, visto però per una volta sotto una luce diversa e con spunti narrativi decisamente da non sottovalutare. Di conseguenza, anche questo prodotto è consigliato a tutti gli amanti dell'universo di Batman.