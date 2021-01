Quali sono i migliori videogiochi di Dragon Ball mai usciti?

L’enorme successo dell’anime di Dragon Ball in tutto il mondo ha spinto nel corso degli anni moltissimi sviluppatori e produttori a creare videogiochi ispirati all’universo creato dal maestro Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball. Quale dei tanti è però il migliore di sempre?

Considerando l’enorme numero di videogiochi di Dragon Ball è piuttosto difficile stabilire il migliore in assoluto; quello che è possibile affermare in modo piuttosto oggettivo è che, con ogni probabilità, il titolo migliore è uno dei seguenti.

Dragon Ball Z Budokai 3

Terzo e ultimo capitolo della prima, importante trilogia di videogiochi di Dragon Ball, pubblicato da Bandai e Atari nel corso del 2004 per PlayStation 2, rappresentò l’apice di tutto ciò che di buono era stato fatto dagli altri due capitoli della trilogia in precedenza, ed è ricordato ancora oggi come un ottimo titolo da molti tra coloro che ebbero la fortuna di provarlo all’epoca.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

La saga di Budokai Tenkaichi sublimò con il terzo capitolo pubblicato nel 2007 da Bandai Namco per PlayStation 2, il quale è a tutt’oggi il capitolo di Dragon Ball appartenente al genere dei picchiaduro con il roster di personaggi più completo di sempre. Ad oggi, questo titolo risulta ancora il più amato da parte della community dei videogiocatori di vecchia data della serie.

Dragon Ball Xenoverse 2

Il secondo capitolo della serie Xenoverse è strutturato non più come un picchiaduro quanto piuttosto come un gioco di ruolo, in cui la creazione e la gestione di un proprio personaggio personalizzato ricopre un ruolo centrale all’interno delle vicende narrate all’interno del gioco, le quali si basano sulla presenza di un multiverso. Ad oggi, Xenoverse 2 risulta il videogioco di Dragon Ball più venduto mai pubblicato, un prodotto costantemente espanso con nuovi personaggi.



Da aggiungere anche Dragon Ball Z Kakarot, l'ultimo videogiochi di Dragon Ball uscito in attesa di scoprire come si muoverà Bandai Namco per quanto riguarda l'arrivo di giochi di DB su PS5 e Xbox Series X/S.