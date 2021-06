Quali sono i migliori videogiochi per Game Boy? Da Super Mario a Tetris

Il Game Boy è stato uno delle creazioni più importanti, famose ed amate di Nintendo. Dal 1989, anno in cui fece la sua comparsa in Giappone (l'Europa aspetterà fino all'autunno del 1990), il leggendario "mattone" ha regalato svariate centinaia di giochi ai suoi fan, alcuni dei quali rivoluzionari o dalla qualità superlativa.

Di seguito, ecco dieci dei migliori giochi per Game Boy, giocabili sia sul sistema originale che sulla successiva revisione Game Boy Pocket. Tante produzioni meriterebbero una menzione, ma questi non possono assolutamente mancare in una collezione che si rispetti:

Donkey Kong

Se è vero che il Game Boy ha ospitato tre pregevoli episodi della serie Donkey Kong Land firmati Rare, il peloso scimmione ha dato il suo meglio in Donkey Kong, un magistrale Puzzle/Platform del 1994. Comincia riproponendo i quattro stage classici dell'omonimo gioco da sala giochi del 1981, per poi trasformarsi in una vera, grande e longeva avventura con livelli sempre più complessi e una varietà superlativa in termini di sfide e idee. Donkey Kong '94 è un'opera imprescindibile, ancora oggi dannatamente divertente.

DuckTales

Se il titolo Capcom era un gioiello già su NES, anche la sua conversione per Game Boy non è stata da meno. Pur basandosi ovviamente sul "fratello maggiore", DuckTales su Game Boy offre un level design lievemente ritoccato per offrire a suo modo un'avventura fresca ed originale. A rimanere intatto è la grande qualità del gioco nelle sue meccaniche e nella struttura dei livelli, che rendono le avventure di Zio Paperone un must anche sulla console portatile di Nintendo.

Final Fantasy Adventure

Conosciuto in Europa con il nome di Mystic Quest, il capolavoro Square non ha in verità molto in comune con Final Fantasy. Prenderà infatti una strada tutta sua, dando vita alla serie di Seiken Densetsu da noi nota come Mana. Si tratta di un'Action/RPG dai toni epici, che mescola in maniera brillante combattimenti ed esplorazione dando vita a un viaggio pieno di pericoli, segreti da scoprire e grandi battaglie. La serie diverrà sempre più grande con il passare degli anni, lasciando il segno con il celebre Secret of Mana per SNES. Negli ultimi anni è stato possibile riscoprire un capitolo sconosciuto in occidente: ecco a voi la recensione di Trials of Mana Remake.

Gargoyle's Quest

Spin-off della celebre serie di Ghosts 'n Goblins, qui Capcom ha avuto la brillante idea di farci vestire i panni di uno dei nemici più pericolosi e insopportabili della sua storica serie: il protagonista è infatti Firebrand, il famoso diavoletto rosso noto anche come Red Arremer che tanti incubi ha scatenato ai giocatori ad ogni sua comparsa. Questa volta però saremo noi a controllarlo, vivendo così una delle avventure più grandi e complesse del Game Boy, tra tanta azione, fasi platform e livelli sempre più sorprendenti.

Metroid II The Return of Samus

Forse meno conosciuto rispetto ai più illustri episodi della serie, Metroid II resta a suo modo un grande classico. Ambientato sul pianeta SR388, questa volta Samus Aran dovrà eliminare tutti i Metroid che popolano quel mondo ostile e pericoloso: L'esplorazione riveste quindi un ruolo centrale all'interno della produzione, offrendo una vasta mappa e numerose minacce da combattere con tutte le nostre risorse a disposizione. Un'avventura memorabile da cui poi ripartiranno i successivi episodi 2D della serie. A tal proposito la nostra anteprima di Metroid Dread vi ricorda che tra qualche mese potremo finalmente rituffarci in un capitolo bidimensionale inedito della serie, 19 anni dopo il celebre Metroid Fusion per GBA.

Pokémon Rosso e Blu

Il terremoto videoludico chiamato Pokémon è partito proprio da qui: da un piccolo sistema tascabile grigio. Era il 1996 quando Pocket Monsters: Red & Green fece il suo esordio in Giappone, per poi sbarcare sui territori americani ed europei tra il 1998 e il 1999. La Pokémania esplose grazie all'incredibile successo di Pokémon Rosso e Blu, capaci di vendere svariate milioni di copie allungando la vita del Game Boy nonostante il suo successore fosse ormai già sul mercato. Ispirato ad altre produzioni di successo come The Final Fantasy Legend (sempre per Game Boy), l'idea di catturare, far crescere e far combattere mostri di varia natura si rivelò geniale e capace di attirare l'attenzione di ogni giocatore, dai piccini ai più navigati. Un fenomeno forte ancora oggi, con i Pokémon giunti alla loro ottava generazione rappresentata da Spada e Scudo.

Super Mario Land 2 Six Golden Coins

Il primo Super Mario Land accompagnò con successo il lancio del Game Boy, ma è con il secondo capitolo che il baffuto idraulico iniziò a fare sul serio in formato portatile. Super Mario Land 2 ci metteva a disposizione una mappa principale che collegava tra loro i sei mondi di gioco, con la possibilità di affrontarli in maniera non lineare. Per il resto, è il classico, avvincente Mario 2D di sempre, curatissimo in ogni particolare ludico e tecnico, impossibile da non amare. Il titolo ha inoltre il merito di aver introdotto il personaggio di Wario, inizialmente nemesi di Mario e in futuro protagonista di numerosi videogiochi tutti incentrati sulla sua figura.

Tetris

Il rompicapo per eccellenza e ancora oggi uno dei più grandi sinonimi di videogioco mai esistiti. E proprio su Game Boy il leggendario Tetris offriva il suo meglio: il suo gameplay assuefacente si sposava alla perfezione con la portabilità della console, e l'idea di poter giocare ovunque e in qualunque momento un gioco come Tetris è stato alla base del suo immenso successo in questa versione. Imprescindibile allora come oggi in tante edizioni alternative.

The Legend of Zelda Link's Awakening

Non poteva certo mancare un capitolo di Zelda su Game Boy. Meglio ancora: è uno dei massimi capolavori della console. Link's Awakening riportava in formato portatile tutte le caratteristiche che avevano reso grande e amata la serie fino a quel momento, aggiungendoci vari riferimenti al mondo Nintendo in generale e una storia che, nel suo piccolo, riusciva a regalare clamorosi colpi di scena e un finale indimenticabile. Un capitolo indimenticabile che si merita un posto tra i migliori The Legend of Zelda di tutti i tempi.

Wario Land Super Mario Land 3

E dopo una prima comparsa nelle vesti di antagonista, il losco Wario divenne subito protagonista di un'avventura tutta sua. Wario Land riparte da quanto fatto nel predecessore e lo rende ancora più grande, offrendo un approccio diverso al gameplay grazie alla maggior fisicità di Wario che gode di Power-Up specifici e ben diversi rispetto a quelli che i fan dell'idraulico avevano imparato a conoscere negli anni precedenti. Tanti livelli, tanti tesori da scoprire e l'eccellenza anche sul pianto tecnico e sonoro rendono Wario Land un altro classico intramontabile.