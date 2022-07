Quali sono i migliori videogiochi gratis sui dinosauri da scaricare?

Visto l’enorme fascino esercitato dai dinosauri, il panorama videoludico offre un’infinita di prodotti a tema, ai quali si aggiungono anche vari progetti annunciati e in sviluppo come Instinction, The Lost Wild o Exoprimal (ecco due ore di gameplay di Exoprimal). Esistono anche molti giochi gratis basati sui lucertoloni, ma quali sono i migliori?

I primi giochi sui dinosauri che vale la pena ricordare sono quelli il cui arrivo è atteso o già avvenuto su PC e console Xbox, senza costi aggiuntivi, tramite il servizio in abbonamento Game Pass. Fra questi citiamo lo sparatutto cooperativo Second Extinction, il gestionale Jurassic World Evolution 2 ed entrambi i survival ARK. Per quanto riguarda il catalogo di Steam, invece, ben fornito esclusivamente quando si tratta di dinosauri a pagamento, uno dei pochi free-to-play a cui potreste dare una chance è il GDR Dinosaurs A Prehistoric Adventure.

È però affacciandosi al panorama del gaming su mobile che balza all’occhio la maggior parte di giochi gratis incentrati sui dinosauri. A tal proposito, ecco una serie di titoli potenzialmente degni di nota e disponibili al download immediato tramite App Store o Play Store.

ARK Survival Evolved (Xbox Game Pass)

Carnivores Dinosaur Hunter

Dino Squad Dinosaur Shooter

Dino Tamers Jurassic Riding MMO

Dinos Online

Jurassic Monster World

Jurassic Survival Island

Jurassic World Evolution 2 (Xbox Game Pass)

Path of Titans

Per concludere, nel caso voleste approfondire il legame che intercorre fra il nostro amato medium e i rettili preistorici, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare uno speciale dedicato ai dinosauri e alla loro rappresentazione nel mondo videoludico.