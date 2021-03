Quali sono i migliori videogiochi di guerra online?

I giochi di guerra, inutile negarlo, sono da sempre molto popolari presso i videogiocatori: da Call of Duty a Battlefield, ecco una selezione dei videogiochi di guerra da non perdere, disponibili su PC e console.

Vediamo quindi quali sono i migliori giochi di guerra online, da World of Tanks a Call of Duty, passando per Battlefield V.

World of Tanks

I carri armati giocano un ruolo significativo nella guerra moderna, tanto che Wargaming ha deciso di basare su di essi un intero gioco online. Il roster dei carri armati disponibili è aumentato a ben 400 veicoli corazzati durante gli anni, e gli sviluppatori continuano a mantenere fresco il loro titolo grazie a eventi stagionali e aggiunte costanti al gameplay e agli equipaggiamenti. Inoltre, è totalmente gratuito.

World of Warships

Se i carri armati hanno un gioco tutto loro, è giusto che anche le navi da guerra ne abbiano uno! World of Warships, sempre di Wargaming, rispecchia la sua controparte terrestre in termini di meccanica di progressione, ma il passaggio dalle città devastate dalla guerra alle acque aperte crea un tipo di gioco alquanto diverso. Siluri e raffiche di cannone impiegano molto più tempo prima di colpire il bersaglio, creando un'affascinante battaglia di manovre e finte. Con pochissima copertura su cui fare affidamento, i comandati delle navi devono riuscire a giocare sulle distanze anticipando le manovre del nemico. Come World of Tanks, anche questo è free-to-play.

War Thunder

Dopo sette anni di continui aggiornamenti e miglioramenti da parte degli sviluppatori (Gaijin Entertainment), ci sono pochi giochi di guerra multiplayer completi come War Thunder. Sia che preferiate i combattimenti aerei, sia che preferiate i carri armati o le navi, questo gioco vi consente di scegliere tra tutti questi tipi di scontro. War Thunder è simulativo e realistico: tutti i mezzi da guerra sono accuratamente riprodotti sia dentro che fuori, e la balistica gioca un ruolo di primo piano portando il giocatore a dover effettuare una serie di valutazioni prima di sparare.

Battlefield V

Superare la seria rappresentazione della Grande Guerra di Battlefield 1 non sarà stato un compito semplice per EA, che però è riuscita a produrre un altro gioco di successo ambientato stavolta negli scenari meno famosi del secondo conflitto globale. In termini di gameplay, Battlefield V rivaleggia con i migliori FPS su PC, offrendo una perfetta fusione tra realismo e semplicità. I campi di battaglia cambiano costantemente grazie alla distruzione procedurale realistica: gli edifici vengono fatti a pezzi, inondando il giocatore di macerie.

Call of Duty

La serie di Call of Duty è da sempre sinonimo di garanzia quando si parla di multigiocatore online. Con gli ultimi due capitoli, cioè i reboot di Modern Warfare e Black Ops Cold War, milioni di giocatori hanno imbracciato le armi per rivivere l'atmosfera del conflitto moderno (nel primo caso) o della Guerra Fredda. La modalità Battle Royale Warzone (grauita), anche se non riproduce un vero conflitto, è uno dei multiplayer bellici più giocati di tutti i tempi.

Abbiamo visto solo alcuni dei tanti possibili giochi da guerra online. Se gli scontri a fuoco non fanno per voi e cercate esperienze videoludiche più tranquille e rilassanti, abbiamo stilato anche un elenco dei videogiochi più facili e adatti a tutti.