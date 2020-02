I migliori videogiochi horror del 2020 in un video

Se siete amanti dei videogiochi horror non potrebbe esserci un momento migliore per voi, dato che questo 2020 sarà un anno da brividi. E non ci riferiamo solamente all'arrivo di PS5 e Xbox Series X, che ci porteranno finalmente nella next-gen, ma ai tanti videogiochi in arrivo quest'anno, pronti a terrorizzarci come mai prima d'ora.

Tra grandi ritorni di vecchie glorie, prodotti su licenza e giochi totalmente nuovi insomma, c'è davvero soltanto l'imbarazzo della scelta. Dopo gli ottimi risultati del Remake di Resident Evil 2, Capcom è pronta a farci rivivere le atmosfere pazzesche del terzo capitolo della saga, con un Resident Evil 3 Remake che è già un successo annunciato (qui trovate la nostra anteprima di Resident Evil 3 Remake).

E che dire allora di The Last of Us Parte 2? Una delle esclusive PS4 più apprezzate, che è pronta a chiudere col botto (e col brivido, aggiungeremmo noi) il ciclo della console Sony e a farci sobbalzare dalla sedia con la tensione e le orrende creature che ci metterà contro. Date un'occhiata alla nostra anteprima di The Last of Us Parte 2 per farvi un'idea.

Ma quest'anno sono in arrivo anche The Dark Pictures Anthology, il ritorno di System Shock, Dying Light 2, Chernobilite, e per certi versi perfino Little Nightmares 2, tutti giochi che puntano a regalarci un 2020 spaventoso, in tutti i sensi. Volete saperne di più? Niente paura! Ne parliamo insieme nel nostro nuovo video.