Quali sono i migliori videogiochi horror del 2021?

Il genere horror è da sempre uno dei più amati in ambito videoludico: che si tratti di survival horror, action/horror o anche horror psicologici, i giocatori restano sempre affascinanti (e terrorizzati) da produzioni che puntano su situazioni angoscianti, momenti inquietanti e anche dal sano splatter spensierato.

Quali sono dunque i migliori giochi horror usciti nel 2021? L'anno è in corso ed altri esponenti di questa tipologia di produzioni potrebbero fare la loro comparsa nei prossimi mesi, tuttavia finora abbiamo già avuto alcuni esponenti piuttosto interessanti sia dal mercato mainstream che dal panorama Indie. Ovviamente il ruolo di protagonista assoluto lo ha rivestito Resident Evil Village, uscito a maggio 2021: l'ottavo capitolo della storica serie Capcom ha magari virato un poco di più verso l'azione rispetto a quanto visto in Resident Evil 7: Biohazard, tuttavia ha saputo regalare grandi momenti agli appassionati dimostrandosi una delle produzioni dell'anno finora. Se volete approfondire ecco a voi la nostra recensione di Resident Evil Village.

Seppur di genere diverso, anche Returnal può rientrare in questa categoria: l'action di stampo roguelike arrivato ad aprile 2021 in esclusiva PS5 punta molto sull'horror psicologico e non disdegna atmosfere cupe ed inquietanti che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente l'intrigante produzione firmata Housemarque. Il panorama Indie ci offre invece Little Nightmares II, puzzle-platform a tema horror disponibile da febbraio 2021, secondo capitolo della serie realizzata da Tarsier Studios e che continua a far colpo sui giocatori con uno stile inquietante ma ricco di fascino.

Queste tre produzioni meritano senza dubbio di essere giocate, in attesa di scoprire cos'altro ha in serbo il 2021 per gli amanti del genere. Occhi puntati in particolare sull'uscita di Dying Light 2 confermata per il 7 dicembre 2021: sarà questo titolo a chiudere l'anno con il botto?