I migliori videogiochi LEGO da scaricare gratis: ottime possibilità, non solo mobile

Dopo aver realizzato una storia relativa ai set 2022 di LEGO Minecraft, torniamo ad approfondire l'universo LEGO. Questa volta, però, ci soffermiamo sulle possibilità videoludiche gratuite messe a disposizione dal mercato.

In parole povere, ci apprestiamo ad approfondire i migliori giochi LEGO da scaricare gratuitamente. L'universo degli iconici mattoncini ha infatti visto la realizzazioni di miriadi di produzioni nel corso degli anni, dunque potrebbe risultare complesso farsi spazio tra i videogiochi disponibili, figuriamoci comprendere quali possono essere quantomeno provati gratuitamente.

Abbiamo dunque ritenuto interessante analizzare giochi completi, versioni "limitate" e demo legate al mondo LEGO. Sono emersi dettagli interessanti: ad esempio, sapevate che è possibile usufruire di un'esperienza VR di LEGO Batman gratuitamente? Eravate a conoscenza del fatto che su mobile esistono delle esperienze LEGO "classiche"? Sapevate che spesso i titoli LEGO mettono a disposizione demo gratuite? Eravate a conoscenza del fatto che presto approderà sul mercato un titolo LEGO per PC e console che potrebbe adottare la formula free to play? Insomma, le questioni da approfondire non mancano di certo.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

È un titolo dedicato al mondo LEGO sviluppato da Gameloft, software house ben nota in ambito mobile. Si fa riferimento a un RPG a turni: sì, avete capito bene, mazzate coi mattoncini. Non è un caso che il gioco abbia più di un milione di download dal solo Play Store. Il titolo si può però scaricare gratuitamente per iPhone e iPad dall'App Store. A sorpresa, tra l'altro, c'è anche una versione per PC scaricabile dal Microsoft Store.

LEGO Tower

Aprendo invece una parentesi relativa ai titoli esclusivamente mobile, troviamo LEGO Tower, scaricabile senza spendere alcunché sia dal Play Store che dall'App Store. A prima vista a qualcuno potrebbe ricordare Fallout Shelter, ma in realtà è semplicemente un titolo in cui si gestisce una torre LEGO, tra vita e lavoro.

LEGO Friends: Heartlake Rush

Un altro titolo esclusivamente mobile a cui potreste voler dare un'occhiata è LEGO Friends: Heartlake Rush. Scaricabile dal Play Store (Android) o dall'App Store (iPhone e iPad), si tratta di un endless runner con macchine LEGO. Probabilmente non si fa riferimento alla produzione più intrigante tra quelle citate in questa sede, ma un'esperienza "leggera" di questo tipo potrebbe divertire i più piccini.

LEGO Batman The Batmersive Experience

Una delle produzioni gratuite probabilmente meno conosciute legate al mondo dei LEGO è Batman The Batmersive Experience. Resa disponibile su Steam nel 2017, si fa riferimento a una breve avventura VR (in realtà poco interattiva, ma potenzialmente interessante per chi possiede un visore). Potrebbe in ogni caso interessarvi dare un'occhiata al video pubblicato sul canale YouTube di Warner Bros. Spoiler: il video è a 360 gradi.

LEGO Star Wars: TFA

Siete alla ricerca di un'esperienza un po' più "classica" ma indicata per dispositivi mobili? In questo caso, dovete sapere che tramite il Play Store di Google e l'App Store di Apple è possibile scaricare gratuitamente LEGO Star Wars: The Force Awakens. Tuttavia, come ben potete immaginare, non si tratta del gioco completo, bensì di una "versione Lite". Risulta infatti possibile giocare gratuitamente al primo capitolo, ma poi si deve passare per microtransazioni per proseguire. Risultava però interessante approfondire questa possibilità, in quanto, ad esempio, la versione Steam del gioco è a pagamento.

Demo dei vari capitoli

Se siete interessati a provare l'esperienza "classica" della serie videoludica LEGO, magari su PC e console, sarete contenti di sapere che spesso questa tipologia di titoli dispone di demo gratuite. Complesso effettuare una lista completa in questa sede: tuttavia, per farvi degli esempi concreti, sul PlayStation Store e sul Microsoft Store non manca una demo di LEGO Marvel's Avengers, ma in linea generale potreste voler effettuare ricerche in tal senso di vostro pugno.

LEGO Brawls

Arrivati al termine dell'approfondimento, è giunto il momento di svelarvi il motivo che ci ha portato a effettuare questo excursus: l'arrivo a settembre 2022 di LEGO Brawls. Quest'ultimo è un brawler a squadre che attinge dal mondo dei mattoncini danesi. Il gioco verrà rilasciato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e Apple Arcade.

L'aspetto interessante è da ricercarsi nel fatto che la versione PC del gioco potrebbe adottare il modello free to play, perlomeno stando alle indiscrezioni rilanciate anche da Win. Staremo a vedere, ma potrebbe trattarsi di uno scenario interessante. In ogni caso, su Steam è già disponibile una demo gratuita e di certo le possibilità gratuite per provare l'esperienza LEGO non mancano (potreste voler dare un'occhiata anche al portale ufficiale di LEGO, dato che lì sono presenti diversi browser game gratuiti).

Per il resto, visto che siamo in periodo di sconti, se siete interessati ai reali mattoncini, potreste voler dare un'occhiata ai migliori set LEGO in offerta per l'Amazon Prime Day 2022.