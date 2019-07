I migliori videogiochi... sulla Luna, per festeggiare il 50° anniversario dell'Allunaggio

In occasione del cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, vi proponiamo un elenco dei giochi che ci hanno permesso di viaggiare sulla luna, da Destiny a Prey, passando per Duke Nukem 3D...

È finalmente giunta la giornata di sabato 20 luglio 2019, durante la quale si celebra il cinquantesimo anniversario di quel lontano 20 luglio 1969, quando milioni di persone poterono seguire in diretta TV uno degli eventi più iconici dell'intero Novecento: lo sbarco del primo uomo sulla Luna. Per celebrare questo compleanno così speciale, Everyeye ha deciso di accompagnarvi in un viaggio piuttosto peculiare, alla scoperta di una serie di opere videoludiche che hanno, ognuna a modo loro, omaggiato la nostra Luna.



Nel video che trovare in apertura a questa news avrete dunque modo di approfondire la conoscenza di produzioni molto diverse tra loro, ma accomunate proprio dall'importanza che la Luna riveste al loro interno, sia in qualità di componente narrativo sia come ambiente esplorabile dal videogiocatore. Il viaggio vi porterà ad incrociare titoli come Super Mario Odyssey, Destiny, Prey o To the Moon: ma non vogliamo svelarvi troppo! Vi lasciamo dunque al filmato, augurandovi una buona visione!



Approfittiamo inoltre dell'occasione per segnalarvi la presenza sulle pagine di Everyeye di uno speciale dedicato ai rover lunari degli Anni Settanta.