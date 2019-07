I migliori videogiochi di Neon Genesis Evangelion in un video

In quasi 25 anni di vita, tanti sono stati i videogiochi dedicati a Neon Genesis Evangelion, una delle serie anime più famose e acclamate di sempre. Molti titoli sono purtroppo rimasti confinati al solo Giappone mentre altri sono riusciti ad arrivare anche in Occidente.

Neon Genesis Evangelion è tornato recentemente sotto le luci della ribalta per via dell'arrivo della storica serie animata sul catalogo di Netflix, che non ha mancato di generare alcune polemiche piuttosto pesanti per quanto riguarda il nuovo adattamento di Gualtiero Cannarsi, che non è proprio andato giù ai fan, tanto che dopo tutte le proteste, il colosso dello streaming ha deciso di rimuovere la nuova versione dell'adattamento dal proprio catalogo.

La creatura di Hideaki Anno sta inoltre per tornare con un nuovo film, in uscita prossimamente, per cui l'attenzione dei fan sul popolare franchise è davvero particolarmente alta nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda il mondo dei videogame?

Non sono pochi i titoli che sono stati dedicati all'opera nel corso degli anni, anche se come detto in apertura, noi occidentali non siamo riusciti ad ammirarli tutti, visto il mancato arrivo di alcuni di essi nel nostro continente. Andiamo a vedere nel dettaglio nel nostro nuovo video i più famosi prodotti videoludici sul mondo di Evangelion.