Quali sono i migliori videogiochi su ninja e samurai?

Ninja e samurai hanno da sempre affascinato la cultura occidentale e sono stati fonte d'ispirazione per la produzione di alcuni tra i più famosi videogiochi d'azione e stealth. Vediamo insieme quali sono i migliori in questa breve lista.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Shadow Tactics Blades of the Shogun

Sekiro Shadows Die Twice

Ghost of Tsushima

Metal Gear Rising Revengeance

Ninja Gaiden

Nioh & Nioh 2

basato sulla serie anime e manga Naruto, pubblicato nel 2016 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Presenta una trama molto più articolata rispetto ai precedenti titoli e un numero di personaggi maggiore. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ultimate Ninja Storm 4 Gioco di strategia/stealth in tempo reale sviluppato da Mimimi Productions e pubblicato nel 2017 da Daedalic Entertainment per PS4, PC e Xbox One. Come stile è simile al famoso Commandos: bisognadai piani di un malvagio signore della guerra, e per farlo è necessario sfruttare al meglio tutte le abilità di ogni personaggio.Action game in stile soulslikepubblicato da Activision nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Acclamato dalla critica come uno dei migliori giochi d'azione e premiato come gioco dell'anno, segue le vicende di uno shinobi (la parola giapponese per ninja) che tenta di salvare il signore a cui ha giurato fedeltà, durante il famoso periodo Sengoku del Giappone feudale. Famoso per la difficoltà di gameplay estrema, è un gioco che dovete provare assolutamente se siete degli appassionati dei combattimenti con le katane; anche in questo caso, per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Sekiro Shadows Die Twice Il penultimo titolo che vi proponiamo in questa lista non è esattamente un videogioco sui ninja, dal momento che il protagonista è un samurai ed è risaputo che l'onorevole casta di guerrieri giapponesi giudicava con disprezzo gli shinobi e le loro subdole tecniche. Detto questo, l'avventura dinamica di Sucker Punch Productions presenta un interessante risvolto di trama che porta Jin Sakai a rinunciare, almeno in parte, al suo codice morale fatto di tradizioni e onore., lodato per l'ampia personalizzazione e il sistema di combattimento , Ghost of Tsushima è ora giocabile a 60fps su PS5 Non poteva mancare, in questa lista, il videogioco d'azione del 2013 sviluppato da Kojima Productions e, successivamente, portato a termine da Platinum Games per PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Lo spin-off della serie Metal Gear vede come protagonista Raiden, personaggio secondario del precedente Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty,. Diventato famoso per il combat system volutamente esagerato e brutale, è un gioco che tutti i fan del famigerato cyber-ninja Gray Fox di Metal Gear Solid hanno amato.La serie del Team Ninja è nata negli anni '80 in sala giochi ed ha riscosso enorme successo su Nintendo NES prima di tornare nel 2004 con Ninja Gaiden per la prima Xbox. Del 2008 è il sequel Ninja Gaiden II al quale ha fatto seguito Ninja Gaiden III, lo spin-off Yaiba Ninja Gaiden Z, adesso siamo in attesa di un reboot o del...Altra serie sviluppata dal Team Ninja, Nioh porta il giocatore nell'antico Giappone tra demoni, Yokai e samurai pronti a tutto per salvaguardare il proprio onore. Su Everyeye.it trovate la recensione di The Nioh Collection per PlayStation 5 , pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Nioh e Nioh 2 per la nuova console Sony.