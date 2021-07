Quali sono i migliori videogiochi sulle Olimpiadi?

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 (spostate al 2021 in via eccezionale per l'emergenza Coronavirus) sono finalmente cominciate, e migliaia di atleti provenienti da tutti i Paesi del mondo sono pronti a sfidarsi nelle molte discipline olimpiche presenti per cercare di ottenere una delle ambitissime medaglie della competizione.

Nel caso in cui voleste provare anche voi l’emozione di competere per la vittoria all’interno delle molte gare che costituiscono la struttura delle Olimpiadi, vi suggeriamo una serie di titoli che potrebbero fare al caso vostro. Si tratta alternativamente di titoli dedicati ciascuno ad uno solo degli sport considerati disciplina olimpica oppure di prodotti che mettono in piedi una simulazione, più o meno verosimile, dell’intera struttura dell’Olimpiade, e che quindi comprendono al proprio interno molte discipline differenti implementate spesso sotto forma di mini-giochi all’interno del gioco principale.

Per iniziare ci sentiamo di indicare ovviamente il recentissimo Giochi Olimpici di Tokyo 2020, nientemeno che il videogioco ufficiale dell’edizione di quest’anno delle Olimpiadi, pubblicato da SEGA lo scorso 22 giugno su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch. Questo titolo contiene al proprio interno una serie di mini-giochi che comprendono ben diciotto differenti discipline, tra sport di squadra come il calcio, il basket e il rugby, e sport individuali di molti tipi diversi, come l’atletica leggera, il nuoto, il tennis, il ping pong o il ciclismo. Il gioco prevede inoltre la possibilità di sfidare gli amici in partite multigiocatore, che comprendono un massimo di due giocatori in locale e fino a otto giocatori in modalità multigiocatore online.

Sport di squadra come calcio e basket hanno i propri videogiochi dedicati ogni anno grazie alla pubblicazione annuale dei capitoli di serie di alto livello e di grande successo commerciale come FIFA, Pro Evolution Soccer (adesso diventato eFootball) e NBA 2K. Anche per quanto riguarda il tennis la scelta non manca, tra titoli come Tennis World Tour o AO Tennis e rispettivi seguiti.

In chiusura spazio a Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’ultimo party game della serie pubblicata da SEGA che promette di regalare ai giocatori ore di divertimento in compagnia grazie all’unione dei molti minigiochi presenti con l’umorismo tipico dei personaggi SEGA e Nintendo.