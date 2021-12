Quali sono i migliori videogiochi con i personaggi Disney?

Era il 2016 quando, lato gaming, Disney scelse di chiudere i propri studi di sviluppo in favore di un modello basato esclusivamente sul concedere licenze. Negli ultimi tempi, tra crossover e progetti a sé stanti, questa mossa si è rivelata vincente, ma quali sono i migliori videogiochi basati sulle IP del colosso statunitense? Scopriamoli insieme.

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

Piattaforme : SEGA Genesis

: SEGA Genesis Anno d’uscita : 1990

: 1990 Sviluppato da : SEGA AM7

: SEGA AM7 Pubblicato da: SEGA

Disney's Aladdin

Piattaforma : SEGA Genesis

: SEGA Genesis Anno d’uscita : 1993

: 1993 Sviluppato da : Virgin Games

: Virgin Games Pubblicato da: SEGA

DuckTales

Piattaforma : NES

: NES Anno d’uscita : 1989

: 1989 Sviluppato da : Capcom

: Capcom Pubblicato da: Capcom

Kingdom Hearts II

Piattaforma : PlayStation 2

: PlayStation 2 Anno d’uscita : 2005

: 2005 Sviluppato da : Square Enix

: Square Enix Pubblicato da: Square Enix

Mickey's Wild Adventure

Piattaforma : PlayStation 1

: PlayStation 1 Anno d’uscita : 1996

: 1996 Sviluppato da : Traveller's Tales

: Traveller's Tales Pubblicato da: Sony Imagesoft

Paperino Operazione Papero

Piattaforme : Game Boy Color, PS1, PS2, PC, N64, Dreamcast e GameCube

: Game Boy Color, PS1, PS2, PC, N64, Dreamcast e GameCube Anno d’uscita : 2000

: 2000 Sviluppato da : Ubisoft

: Ubisoft Pubblicato da: Ubisoft e Disney Interactive

Star Wars Jedi Fallen Order

Piattaforme : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Stadia

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Stadia Anno d’uscita : 2019

: 2019 Sviluppato da : Respawn Entertainment

: Respawn Entertainment Pubblicato da: Electronic Arts

The Black Cauldron

Piattaforme : MS-DOS, Amiga, Apple II, Atari ST, Tandy 1000 e NES

: MS-DOS, Amiga, Apple II, Atari ST, Tandy 1000 e NES Anno d’uscita : 1986

: 1986 Sviluppato da : Sierra Entertainment

: Sierra Entertainment Pubblicato da: Sierra On-Line

Mentrefece scuola nello sviluppo dei sistemi co-op, il capostipite della serie platform ispirata al franchise disi distinse per una qualità al di fuori delle aspettative. Castle of Illusion non si limitò a sfruttare a pieno le potenzialità della console a 16-bit concepita da, ma riuscì nell’impresa di trasporre la magia dei classici Disney all’interno di un unico gioco. A renderla una cosa possibile,e ricchi di particolari.Nonostante il successo riscosso dalla sua versione uscita per– che si avvicinò alle vendite di– il gioco di Aladdin meritevole di entrare in questa lista non è quello targatoe progettato da. Stando alle parole dello stesso autore a cui dobbiamo, infatti, il miglior platform 2D basato sul celebre racconto persiano sarebbe quello diapprodato su. A fare la differenza, delle animazioni più curate e un combat system meglio elaborato rispetto alla controparteDiretto da, che anni prima aveva condotto i lavori sul mitico, questo platform è considerato una vera pietra miliare. Dalla sua, oltre a una grafica sorprendente per l’epoca, quella che in molti reputano ancora oggi. Tra i titoli di Capcom meritevoli di entrare in questa lista (The Little Mermaid, Darkwing Duck, Chip 'n Dale Rescue Rangers e Goof Troop per fare qualche nome),fu l’unico a non sembrare una mera copia a tema Disney di altri giochi.Sarebbe stato impensabile non inserire il miglior capitolo della saga che più di tutte ha messo a frutto le licenze in questione. La visione di, per quanto risulti ormai frammentaria, vive ancora in questo action J-RPG strepitoso che unisce iai personaggi della Disney. Le potenzialità di un tale sposalizio furono chiare fin da subito, ma è con l’arrivo di questo sequel – dal gameplay perfezionato – che si raggiunseroEra l’anno del primo, deie diquando PS1 accolse la riedizione di, un platform che reinterpretava in chiave videoludica le migliori storie di. Giunta in Italia con il nome di, questa sorta di remaster presentava nuovissimi sprite grafici, una difficoltà ribilanciata, sequenze renderizzate in 3D e alcuni livelli extra. Il gioco, nel suo essere un valido, ebbe successo immediato.Sarebbe stato possibile fare un buco nell’acqua mettendocome protagonista di un gioco fortemente ispirato al franchise di? Questo ennesimo platform, specie nelle sue versioni uscite sulle console, si rivelò poco originale ma molto competente. Ci piace pensare al suo successo come a un bel regalo d’addio in onore del geniale fumettista, lo storico autore Disney che morì quello stesso anno. Dopotutto, stando alla critica di allora, il principale difetto di Operazione Papero!? era che finiva troppo presto.Titoli come(1994) hanno il merito di aver colto in pieno ciò che Disney ha sempre voluto per il trattamento delle sue IP: dare sfogo alla creatività di sviluppatori competenti e motivati a ideare storie o setting originali. Con l’epopea di, il team creatore deie diha fatto proprio questo, arrivando a convincere persino EA dell’attuale valenza dei single-player. Nel caso voleste approfondire, ecco la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order Figlio della brusca transizione artistica che ebbe inizio dopo la morte del grande Walt,è spesso additato come il punto più basso della filmografia Disney. L’anno successivo al suo debutto in sala, tuttavia, venne pubblicato un videogioco che merita di essere annoverato. Gli enigmi memorabili messi in campo da Sierra Entertainment, infatti, uniti tra loro da uno stile visivo particolarmente vicino alle animazioni Disney, riuscirono a rendere onore all’IP più di quanto non fece il film.Sapevate che Disney ha deciso di rendere Magic Kingdom disponibile in Minecraft ? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale dedicato ai giochi di Star Wars citati in The Mandalorian