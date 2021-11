Quali sono i migliori videogiochi Roguelite? Da Hades a Returnal

L’ultima decade ha visto nascere un numero straordinario di giochi roguelite: titoli derivati dal dungeon crawler Rogue che, pur risalendo ai primi anni ‘80, sta ancora influenzando la creatività degli sviluppatori in ogni parte del mondo. Ma quali sono i migliori esponenti di questo genere?

Vi proponiamo sei roguelite che si sono distinti nel corso del tempo, contribuendo a ridefinire gli standard di questa tipologia di produzioni. Tra ambienti procedurali, morti permanenti in pieno stile cabinato e sistemi di progressione ai quali affidarsi, ecco le eccellenze che qualunque fan del genere dovrebbe già conoscere e aver giocato.

Darkest Dungeon

Prima di Rogue, dei vari dungeon crawler e dei giochi di ruolo occidentali ai quali si riconduce tutto questo, esisteva solamente la divinità dei pen-and-paper nota ancora oggi come Dungeons & Dragons. Tra i roguelite che più di tutti hanno mantenuto saldo il legame con queste radici – che affondano negli anni ‘70 – è impossibile dimenticare Darkest Dungeon. Questo GDR a turni dalle sfumature gestionali si è distinto grazie al suo stile singolare, capace di unire idee riprese da classici come The Bard's Tale a meccaniche originali basate sul DSPT (disturbo da stress post-traumatico). Tutte cose impreziosite dai richiami all'orrore cosmico, elemento che Red Hook Studios ha mantenuto anche nel sequel come si può vedere nel trailer di lancio di Darkest Dungeon 2.

Dead Cells

Quello che inizialmente sarebbe dovuto essere un tower defense multiplayer e free-to-play, concepito per il mercato del gaming su mobile, è diventato esempio di quanto gli elementi roguelite possano applicarsi a qualunque struttura. Motion Twin ha optato per quella dei più classici metroidvania e adottando soluzioni brillanti in ambito di level design – indispensabili per far convivere proceduralità e backtracking – ha finito con il dare vita all’ottimo Dead Cells. La sfida messa in campo da questo action è a dir poco elevata, ma il senso di progressione ben calcolato e la mole di contenuti non indifferente spingono a volerne sempre di più.

Enter the Gungeon

Sviluppato da Dodge Roll e pubblicato da Devolver Digital, infatti, Enter the Gungeon attinge a piene mani dagli elementi di The Binding of Isaac e li rimescola in un bullet hell più improntato all’azione. Valido poiché capace di spiccare tra i suoi simili prendendo spunto da altri giochi usciti in precedenza (Nuclear Throne e Dark Souls, giusto per citarne un paio), questo gioiello in pixel art pieno zeppo di citazioni non può mancare nella lista dei migliori giochi roguelite.

Hades

In questo elenco di roguelite imperdibili non poteva mancare neanche Hades, l’ultima fatica di Supergiant Games eletta ai TGA come miglior action e titolo indie del 2020. Curato nei particolari anche a livello artistico, il gioco non si limita a un gameplay soddisfacente e strutturato secondo i soliti canoni del genere, ma offre anche una trama che si snoda fra le run e che coinvolge personaggi scritti divinamente. L’avventura di Zagreus, in tal senso, arriva dove altri prodotti simili tendono a glissare, ricordando che la cura anche nei più piccoli dettagli porta all'eccellenza.

Returnal

L'esclusiva PS5 è un esempio di roguelite con valori produttivi di un Tripla A, che ha attirato l'attenzione di un pubblico più ampio non abituato a questo tipo di videogiochi. Forti dell’esperienza accumulata sviluppando titoli come Resogun e Nex Machina, i membri di Housemarque hanno saputo confezionare un TPS frenetico e immersivo, una sorta di Risk of Rain enfatizzato in ogni aspetto. Se volete approfondire le qualità del videogioco, ecco la recensione di Returnal.

The Binding of Isaac

Criticando la propaganda cristiana e rifacendosi ai ricordi della propria infanzia, Edmund McMillen puntò il dito contro gli effetti negativi che tali indottrinamenti possono avere sui più giovani. Dopo aver contattato Florian Himsl e avergli proposto un nuovo progetto, i due iniziarono a collaborare alla creazione di un browser game che rendesse procedurali i dungeon visti in The Legend of Zelda. Fu così che nacque The Binding of Isaac: un’esperienza ispirata a videogiochi come Spelunky e Desktop Dungeons che dopo due lustri è ancora apprezzata da una community sconfinata. Il suo successo ha inoltre contribuito parecchio allo sviluppo del genere, spianando la strada ad altri esponenti del panorama indipendente e mostrando a tutti il potenziale insito nei roguelite.