I migliori videogiochi a sconto da Euronics, da Red Dead Redemption 2 a Kingdom Hearts 3

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, Euronics propone una selezione di nuovi sconti sui migliori giochi per PlayStation 4 e Xbox One. Tra i titoli in offerta segnaliamo Red Dead Redemption 2, The Division 2 e Mortal Kombat 11.

Le offerte sono valide dal 6 al 16 giugno sul sito di Euronics e presso i negozi sparsi per l'Italia, da segnalare in particolare Mortal Kombat 11 a 49.99 euro, Kingdom Hearts III a 39.99 euro, Fallout 76 a 29.99 euro, Metro Exodus a 39.99 euro, GTA V a 19.99 euro e Call of Duty Black Ops 4 a 29.99 euro.

Videogiochi a sconto: migliori offerte

The Division 2 a 29,99 euro invece di 69,99 euro

Call of Duty Black Ops 4 a 29,99 euro invece di 69,99 euro

Red Dead Redemption 2 a 44,99 euro invece di 69,99 euro

Grand Theft Auto 5 a 19,99 euro invece di 29,99 euro

Mortal Kombat 11 a 49,99 euro invece di 69,99 euro

Team Sonic Racing a 29,99 euro invece di 39,99 euro

Kingdom Hearts 3 a 39,99 euro invece di 74,99 euro

Metro Exodus a 39,99 euro invece di 69,99 euro

DiRT Rally 2.0 a 29,99 euro invece di 69,99 euro

Fallout 76 a 29,99 euro invece di 74,99 euro

Shadow of the Tomb Raider a 29,99 euro invece di 74,99 euro

Just Cause 4 a 29,99 euro invece di 74,99 euro

Da Euronics trovate anche offerte sui migliori giochi PS4 e PSVR tra cui lecome God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Marvel's Spider-Man e Astro Bot Rescue Mission.

Quelle che vi abbiamo segnalato sono solo alcune delle offerte disponibili, per conoscerle tutte vi basterà visitare il sito di Euronics oppure fare un salto nei negozi della catena, dove troverete tutti i prodotti in promozione, sconti validi dal 6 al 16 giugno 2019, salvo esaurimento scorte.