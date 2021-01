Quali sono i migliori videogiochi della serie Naruto?

Il primo numero del fumetto di Naruto è uscito in Giappone nel 1999; da allora sono seguiti oltre 15 anni di serializzazione in 700 capitoli, che hanno ispirato anche la produzione di anime e videogiochi aventi come protagonista il giovane ninja di Konoha. Quali sono i migliori giochi di Naruto?

Il primo videogioco su Naruto è stato pubblicato in Giappone nel 2003, per la console Bandai WonderSwan Color. Tra tutti i successivi titoli che sono stati rilasciati (che siano picchiaduro o action-gdr) riteniamo che siano 3 i migliori, anche se la preferenza potrebbe cambiare a causa di opinioni personali o di semplice nostalgia.



Al terzo posto Naruto Ultimate Ninja, uscito in Europa nel 2007 per PlayStation 2, primo della saga Ultimate Ninja. Picchiaduro in 3D con la classica grafica a metà tra cartoon e digitale, con 14 personaggi giocabili. Nel gioco c'è anche una modalità storia che ripercorre le prime saghe originali del manga, fino allo scontro tra Naruto in forma di volpe e Sasuke in preda al Segno maledetto.

Al secondo posto il più recente di tutti, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, rilasciato per PS4 nel 2016. È il titolo con più personaggi selezionabili e più sottotrame; picchiaduro niente male, con scontri molto coreografici e anche strategici, che non ha niente da invidiare a giochi come Dragonball Xenoverse o Street Fighter V, quindi senza dubbio il più ricco di tutta la serie.

Ma il videogioco su Naruto migliore di tutti, secondo noi, è Naruto Uzumaki Chronicles, uscito nel 2007 su PlayStation 2. Un titolo innovativo, probabilmente il più rivoluzionario della serie perché per la prima volta consente di controllare i personaggi della saga in un gioco d'azione a tutto tondo, con grafica di buon livello, ambientazioni esplorabili e combat system soddisfacente. La trama si discosta da quella conosciuta e propone una storia del tutto nuova, cosa che rese questo capitolo ancora pià intrigante. Se siete appassionati di Naruto, questo videogioco è uno di quelli per cui varrebbe la pena procurarsi una console PlayStation 2 usata.