Quali sono i migliori videogiochi di Star Wars per PS4, PS5, Xbox, PC e Switch?

Star Wars è da quasi quarant'anni una presenza fissa del mondo dei videogiochi, ci sono tantissimi giochi di Star Wars in sviluppo in arrivo nei prossimi anni e non mancano decine di titoli pubblicati su tutte le principali piattaforme come PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Ma quali sono i migliori videogiochi di Star Wars?

Non possiamo ovviamente non iniziare citando Star Wars Jedi Fallen Order, action game in terza persona targato Respawn Entertainment e che si appresta a ricevere un sequel, Star Wars Jedi Survivor in uscita nel 2023.



Ci sentiamo di raccomandarvi anche LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, uno dei videogiochi a marchio LEGO più venduti degli ultimi tempi, accolto positivamente da pubblico e critica e ideale anche per i più giovani. Se invece cercate un gioco incentrato sulle battaglie nello spazio, Star Wars Squadrons è quello che fa per voi, venduto ormai ad un prezzo particolarmente contenuto, spesso in sconto a meno di dieci euro sugli store digitali.



Andando più indietro nel tempo potete pensare di recuperare Star Wars Battlefront Ultimate Edition spesso in sconto a meno di cinque euro, ottimo prezzo per il gioco completo e tutti i DLC, mentre no nci sentiamo di consigliarvi il sequel, Star Wars Battlefront 2, accolto tiepidamente da pubblico e critica.

Sugli store digitali trovate poi anche una serie di vecchi classici in versione rimasterizzata come Super Star Wars, Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Star Wars Republic Commando, Star Wars Jedi Starfighter e Star Wars Episode 1 Racer.