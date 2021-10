Quali sono i migliori videogiochi stealth? Da Metal Gear Solid a Hitman

A volte l'approccio silenzioso nell'ombra può essere la miglior arma da utilizzare. I videogiochi stealth sono amati da una buona fetta di pubblico proprio per il loro stile ludico più metodico e ragionato rispetto ai classici giochi d'azione che prediligono il confronto diretto con il nemico.

Sebbene il genere non abbia più la popolarità raggiunta diversi anni prima, ancora oggi è possibile trovare alcuni esponenti degni di nota. Ma quali sono i migliori giochi stealth mai realizzati? Eccovi una lista di cinque produzioni imperdibili per tutti coloro che amano muoversi nell'ombra.

Dishonored 2

Seguito di uno dei titoli più apprezzati su PS3 e Xbox 360, Dishonored 2 riprende la base del predecessore e la perfeziona ulteriormente, dando vita a un'esperienza stealth coinvolgente ed appagante. L'avventura di Corvo ed Emily si svolge in ambientazioni di ampia portata che offrono un'impressionante moltitudine di approcci diversi verso l'obiettivo, grazie a un level design studiato alla perfezione: indimenticabile in tal senso la missione ambientata a Villa Meccanica, probabilmente l'apice raggiunto dalla serie firmata Arkane Studios.

Hitman 3

L'ultimo atto della saga "World of Assassination" rappresenta l'apice del nuovo corso di Hitman, la celebre serie di IO Interactive con protagonista l'iconico Agente 47. Pur senza compiere particolari stravolgimenti alla formula ludica già vista nei precedenti episodi, Hitman 3 offre al giocatore un quantitativo di approcci alle missioni, gadget e contenuti da lasciare senza parole, per un'avventura che appassiona dall'inizio alla fine. Sicuramente uno dei migliori esponenti dell'intero franchise, al fianco di classici come Hitman 2: Silent Assassin e Hitman: Blood Money. E se volete approfondire ulteriormente, recuperate la nostra recensione di Hitman 3.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Per molti l'apice della leggendaria serie di Hideo Kojima e, più in generale, uno dei massimi capolavori visti su PS2 all'epoca del suo originale debutto. Metal Gear Solid 3: Snake Eater racconta le origini della saga e porta i giocatori ad esplorare un mondo selvaggio e pieno di pericoli nei panni di Naked Snake. Un comparto ludico dalle infinite possibilità, una storia appassionante e un cast di personaggi memorabile sono soltanto alcuni dei motivi per cui MGS3 è ancora oggi uno stealth imprescindibile per chiunque ami il genere.

Splinter Cell: Chaos Theory

Ai tempi considerata la diretta concorrente di Metal Gear Solid, la serie di Splinter Cell ha potuto fregiarsi di questa nomea proprio grazie all'eccellente qualità delle produzioni Ubisoft, stealth puri e ben articolati conditi con coinvolgenti trame fantapolitiche. Il punto più alto del brand è stato raggiunto con il terzo episodio, Splinter Cell: Chaos Theory, che ha sorpreso gli appassionati con un level design magistrale e meccaniche di spionaggio ulteriormente perfezionate rispetto ai già illustri predecessori. Da tempo però si sono perse le tracce di Sam Fisher: la conferma sullo sviluppo di un nuovo Splinter Cell ha riacceso le speranze dei fan dopo anni.

Thief: The Dark Project

Negli anni in cui il genere stealth entrava nelle preferenze dei giocatori grazie al successo del primo MGS, Thief: The Dark Project è stato uno dei migliori esempi da tenere in considerazione. Ambientato in uno scenario tardo medievale, l'opera firmata Looking Glass Studios stupiva i fan con un level design all'avanguardia, tante differenti possibilità di approccio silenzioso e un'intelligenza artificiale dei nemici sofisticata. Tutti elementi che, mescolati assieme, hanno dato vita a un prodotto eccezionale e ricordato ancora oggi con grande affetto da tutti coloro che ebbero la fortuna di viverlo all'epoca della sua prima uscita nel 1998.