Quali sono i migliori videogiochi di strategia? Age of Empires, XCOM, Civilization

I videogiochi di strategia costituiscono un vero e proprio mondo a parte nel panorama videoludico. Apprezzati soprattutto dai giocatori PC, ricchi di sotto-generi (come i Real Time Strategy, o RTS, ben diversi dai turn based) e di varietà, sono veramente tantissimi e non è facile stilare una lista dei migliori.

Noi vogliamo provarci comunque, e dunque ecco quali sono i migliori giochi di strategia attualmente disponibili.

La serie Total War

Cominciamo subito con una delle più famose serie di videogiochi di strategia, i Total War di Creative Assembly. Cominciata nel 2000 con Shogun Total War, ambientato nel Giappone feudale, si distingue per un gameplay a doppio binario, tra battaglie su larga scala in tempo reale e una campagna a turni dotata di classiche caratteristiche da gestionale. La serie si è arricchita, negli anni, di titoli storici ambientati nelle più svariate epoche - dall'antica Grecia all'età napoleonica - arrivando a toccare l'universo fantasy di Games Workshop con la trilogia di Warhammer Total War, della quale i fan attendono il capitolo conclusivo Total War Warhammer 3 previsto entro quest'anno.

Crusader Kings III

Conquisterete il potere attraverso la forza militare, la diplomazia o il sotterfugio? Lo strategico Paradox pone il giocatore di fronte a queste scelte, mettendolo nei panni di un membro di una dinastia medievale, con l'obiettivo di garantirne la perpetuazione e l'espansione, acquisendo titoli e territori. L'ultimo capitolo della fortunata saga è inoltre molto più intuitivo del predecessore, rendendolo una scelta accattivante anche per i non veterani del genere.

XCOM 2

Gli alieni hanno invaso la terra e l'hanno conquistata creando un governo militare fantoccio con lo scopo di condurre esperimenti genetici sugli umani. Questa l'originale ambientazione della serie XCOM, sviluppata da Firaxis Games, la cui caratteristica principale è un gameplay tanto stimolante quanto cinematico, in cui a condurre il giocatore alla vittoria saranno la tattica e il saggio uso degli equipaggiamenti disponibili.

Civilization 6

Il sesto capitolo della serie ideata da Sid Meier incarna alla perfezione la frase "ancora un altro turno", presentando caratteristiche che lo rendono ancora più avvincente dei precedenti. Oltre all'enorme varietà di fazioni con cui è possibile giocare, Civilization VI offre un gamplay incentrato sulla persecuzione di una varietà di obiettivi su larga scala, da raggiungere facendo attenzione a come si sta influenzando il mondo intero durante la campagna. Ha ben 6 DLC e un gran numero di mod, tra cui alcune molto bizzarre e originali (potete giocare persino con la Repubblica Galattica di Star Wars!).

Starcraft II

Un grande classico della strategia in tempo reale, con ambientazione sci-fi e meccaniche tipiche come raccolta di risorse e creazione di eserciti. Nonostante gli anni è ancora uno dei multiplayer più giocati di sempre, a causa dell'elevato potenziale competitivo (che ne ha fatto un vero e proprio eSport) che riesce a raggiungere. Il secondo capitolo presenta anche un ottimo comparto single-player, che combina azione frenetica a meccaniche da GDR, come la possibilità di interagire con i personaggi secondari e ricercare nuove tecnologie tra una missione e l'altra.

Endless Legend

La caratteristica più intrigante dello strategico di Amplitude Studios è la sua capacità di fondere fantasy e fantascienza senza soluzione di continuità, in un'ambientazione davvero originale. Le fazioni sono curate in ogni loro aspetto e attributo, ognuna di esse è dotata di meccaniche uniche che cambiano il modo di giocare la partita. A rendere il tutto più vivo contribuisce una componente narrativa forte, che aumenterà il senso di immersione facendoci credere di guidare la popolazione che abbiamo scelto verso la gloria o la rovina. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Endless Legend.

Shadow Tactics Blades of the Shogun

Lo stealth/strategico in tempo reale sviluppato da Mimimi rientra anche nella nostra lista dei migliori videogiochi sui ninja e i samurai, e a buon diritto: è ambientato nel Giappone del 1600, durante il periodo Edo, e ci pone alla guida di una squadra letale composta dai migliori guerrieri dello Shogun. Il gameplay è simile a quello proposto dalla serie Commandos, con un'enfasi particolare sulla furtività, e si distingue in particolare per il design dei livelli, a volte molto complessi, e la direzione artistica.

Age of Empires

La serie di Age of Empires, probabilmente, potrebbe essere eletta a rappresentare l'intero genere dei videogiochi di strategia. Age of Empires ha incassato oltre un miliardo di dollari negli anni, chiara testimonianza del successo avuto nel panorama degli strategici grazie al suo gameplay avvincente e pressoché infinito, nonostante la sua semplicità. Tutti i titoli della serie hanno ricevuto una versione remastered con la Definitive Edition, e ora i fan sono in attesa di aggiornamenti sul prossimo capitolo, Age of Empires 4.