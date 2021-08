Migliori videogiochi sui supereroi: quali sono? Da Batman Arkham a Marvel's Spider-Man

Fumetti, cinema, letteratura, videogiochi: i supereroi sono una presenza costante in ogni forma di intrattenimento, da sempre tra le figure più amate dal grande pubblico affascinato dalle gesta di questi uomini e donne fuori dal comune grazie ai loro poteri sovrumani, spesso protagonisti di avventure dall'alto tasso di spettacolarità.

Sin dagli albori dei videogiochi non sono mancati in grande quantità titoli dedicati ai supereroi Marvel, DC Comics e molti altri ancora. Spesso produzioni simili non si sono distinte per grandi qualità, risultando al contrario giochi volti a sfruttare una licenza forte ma senza impegno e dedizione. Ma quando tali licenze sono state sfruttate con intelligenza, i risultati sono stati memorabili. Quali sono i migliori videogiochi sui supereroi?

In epoca moderna quando si pensa al connubio supereroi-videogiochi, i Batman Arkham sono tra i primi esempi di grandi giochi a venire subito in mente. I vari episodi che compongono la serie firmata Rocksteady sono considerati produzioni di eccellente qualità (con particolare menzione ai primi due capitoli, Arkham Asylum e Arkham City), capaci di sfruttare al massimo delle potenzialità le gesta dell'Uomo Pipistrello e del suo evocativo universo dando vita ad avventure coinvolgenti all'interno di ampie mappe ricche di missioni e attività da affrontare, condendo il tutto con narrative capaci di tenere incollati allo schermo. Se non avete mai avuto modo finora di sperimentare la serie, eccovi in che ordine vanno giocati i titoli della serie Batman Arkham. Andando indietro nel tempo, il celebre eroe della DC Comics è stato protagonista di altri giochi di spessore, su tutti Batman Returns, picchiaduro a scorrimento del 1992 visto su Super Nintendo, Mega Drive e diversi altri sistemi dell'epoca.

Anche Spider-Man ha la sua discreta schiera di pregevoli videogiochi che si possono annoverare tra i migliori di questa particolare categoria. Negli ultimi anni Insomniac Games ha posto l'iconico supereroe Marvel al centro dell'attenzione dei videogiocatori realizzando Marvel's Spider-Man per PS4 e la successiva espansione Marvel's Spider-Man Miles Morales, campioni d'incassi elogiati da critica e pubblico per essere riusciti a replicare al meglio in chiave videoludica l'essenza dell'Uomo Ragno, delle sue avventure e dei suoi poteri speciali. Anche spostandoci in ambito retrogaming troviamo alcuni illustri videogiochi dedicati al personaggio: Spider-Man prodotto da Activision nel 2000 è divenuto un piccolo gioco di culto sulla prima PlayStation (pur essendo disponibile anche su N64 e Dreamcast), ma anche il tie-in di Spider-Man 2 uscito su PS2, Xbox e GameCube nel 2004 ha lasciato un buon ricordo di sé per essere stato capace di replicare (ben 14 anni prima del titolo Insomniac) una Manhattan credibile e calando l'amichevole uomo ragno di quartiere in un'avventura open world ricca di missioni, attività e collezionabili da raccogliere nel frattempo che si esplora in totale libertà l'ampia mappa di gioco.

Ci sono altri titoli meritevoli di menzione, a partire da X-Men Legends II Rise of Apocalypse del 2005, intrigante Action RPG con elementi cooperativi, a Deadpool del 2013, opera in verità con i suoi difetti ma che riesce in qualche modo a brillare grazie alla magistrale caratterizzazione del suo esilarante protagonista e la sua vena ironica e dissacrante. Il tutto senza dimenticare diversi picchiaduro: dai Marvel vs Capcom di Capcom ai due Injustice di NetherRealm Studios, darsi mazzate vestendo i panni di eroi e villain non è mai stato così soddisfacente. Avete letto inoltre che NetherRealm Studios sarebbe al lavoro su un picchiaduro Marvel?