I migliori videogiochi di Terminator in un video, aspettando Terminator Resistance

Terminator Destino Oscuro è uscito da qualche giorno nelle sale cinematografiche, quale miglior occasione dunque per (ri)scoprire tutti i migliori videogiochi dedicati a una delle saghe più popolari di Hollywood?

I primi videogiochi dedicati alla serie Terminator risalgono ai tempi delle console e degli home computer a 8 e 16-bit, tra questi citiamo The Terminator e Terminator 2 Judgment Day (Terminator 2 Il Giorno del Giudizio in Italia) usciti su ATARI, Amiga, Commodore 64, Nintendo NES, Game Gear e Master System, a metà degli anni '90 si posizionano invece giochi come The Terminator 2029, Terminator per SNES e Mega Drive, Terminator Rampage, Robocop vs Terminator e Terminator Future Shock.

Si passa poi agli anni 2000 con The Terminator Dawn of Fate, Terminator 3 War of the Machines e Rise of the Machines, Terminator 3 The Redemption e ancora Terminator Revenge e Terminator Salvation. Negli anni più recenti abbiamo assistito al lancio di Terminator Genisys Guardian e Terminator Genisys Future War per iOS e Android.

Nel 2019 il personaggio appare in Mortal Kombat 11 e Gears 5 per promuovere Terminator Destino Oscuro, in attesa di Terminator Resistance in arrivo a dicembre. Ripercorriamo la storia dei videogiochi di Terminator con il video speciale che trovate in apertura, vi auguriamo buona visione!