Quali sono i migliori videogiochi tratti dai film?

Negli ultimi anni il cinema ha sfornato molte pellicole particolarmente adatte a essere trasposte in forma di videogioco, a causa di un successo trainante o di un'ambientazione giudicata terreno fertile da qualche casa di sviluppo. Vediamo alcuni dei migliori videogiochi ispirati ai film degli ultimi tempi.

Se è vero che molti videogiochi sono diventati film, è altrettanto vero il contrario. I rapporti tra il mondo del cinema e quello videoludico vanno avanti da anni, in un proficuo e continuo scambio di idee e talenti. Gli esempi di videogiochi tratti o ispirati da film sono davvero tanti, quindi di seguito ne elencheremo solo alcuni tra i più famosi.

Partendo da grandi kolossal cinematografici, potremmo parlare della serie di Star Wars: Battlefront, lo sparatutto ambientato nell'universo di Guerre Stellari in cui è possibile giocare in mappe che ricreano alla perfezione le ambientazioni originali dei film (a cui recentemente sono state aggiunte quelle della nuova trilogia cominciata con Il Risveglio della Forza, grazie al secondo capitolo del gioco). Grazie a Star Wars Squadrons invece potrete pilotare uno dei tanti caccia stellari per rivivere gli scontri aerei a colpi di laser che hanno contribuito a rendere famosa la saga di George Lucas.

Assolutamente degna di nota poi la trilogia Batman Arkham. Cominciata nel 2009 con Arkham Asylum e terminata nel 2015 con Arkham Knight, rappresenta una felicissima unione tra elementi cinematografici (Nolan) e fumettistici (DC), facendo vivere al giocatore le avvincenti avventure dell'Uomo Pipistrello al servizio della giustizia, mentre combatte per le strade di Gotham City contro i suoi nemici più celebri. Recentemente è stato annunciato un nuovo capitolo della serie, Suicide Squad Kill The Justice League, in cui i protagonisti saranno alcuni dei "cattivi" iconici di Batman.



Non è stato solo l'universo DC Comics a ispirare film e videogiochi: dal mondo Marvel proviene Marvel's Avengers di Crystal Dynamics, action in terza persona in cui vediamo alcuni tra i più popolari membri dei Vendicatori come Iron Man, Thor e Hulk mentre cercano di risollevare la loro causa. Un altro famosissimo componente dell'universo Marvel (anzi, il più iconico) è diventato videogioco grazie a Marvel's Spider-Man, esclusiva PS4 in cui l'arrampicamuri Peter Parker è ispirato a quello dei tanti film fatti finora ma riesce in qualche modo a discostarsene, dando vita a un nuovo e originale personaggio a metà tra cinema e fumetti.

Altro film campione d'incassi, Mad Max Fury Road, del regista George Miller, ha dato vita al videogioco a mondo aperto firmato Avalanche Studios, Mad Max, in cui lo spericolato protagonista sfreccia nel deserto post-apocalittico vivendo un'avventura originale, diversa da quella del film, ma che potrebbe rientrare a buon diritto nel canone dell'ambientazione.

Anche se non direttamente ispirati a un film western in particolare, i due Red Dead Redemption rappresentano un palese e più che riuscito omaggio alle creazioni di Sergio Leone, in grado di ricreare alla perfezione tutta l'atmosfera da spaghetti western che molti amano e arricchendola inoltre di spessore emotivo e di trame elaborate e indimenticabili, soprattutto se parliamo del secondo capitolo. Tra avvincenti sparatorie, assalti a diligenze, fughe ed esplorazione di lande incontaminate, il gioco di Rockstar Games ha preso posto, senza difficoltà, tra le pietre miliari videoludiche della generazione appena trascorsa.

Infine, un altro titolo che ha fatto molto parlare di sé, Detroit: Become Human di Quantic Dream è liberamente ispirato ai capolavori distopici Bladerunner di Ridley Scott e Intelligenza Artificiale di Spielberg, con una trama incentrata sulla presenza sempre maggiore degli androidi tra gli umani e tutti i dubbi etici e morali sollevati dalla domanda "e se anche loro avessero dei diritti e una coscienza?".