Quali sono i migliori videogiochi sui Vichinghi e la mitologia Norrena?

I famigerati predoni del Nord Europa<(b>, rinomati per la loro ferocia in battaglia, sono rimasti impressi nella nostra coscienza per secoli; le loro azioni e le loro storie sono state tramandate di generazione in generazione grazie a opere letterarie come l'Edda, alla quale dobbiamo la maggior parte della conoscenza sui popoli norreni.

Molti dei loro miti hanno ispirato i media contemporanei, così come i loro più famosi personaggi, su cui si basano romanzi, film e serie tv odierni. Il mondo dei videogiochi non è stato da meno, sapendo sfruttare il momento favorevole che vede il tema vichingo tornare alla ribalta grazie ad alcune serie del calibro di Vikings o The Last Kingdom. Il rinnovato interesse del pubblico verso i saccheggiatori del nord trova il suo apice nel recente Assassin's Creed Valhalla, col quale comincia infatti la nostra lista, ma ha dato modo agli sviluppatori di esplorare molti altri generi di videogiochi. Non perdiamo altro tempo dunque e vediamo subito, ascia alla mano, quali sono i migliori giochi sui vichinghi realizzati finora.

Assassin's Creed Valhalla

La serie Assassin's Creed svolge da sempre un ottimo lavoro nel mostrare, quanto più fedelmente possibile, le epoche storiche più famose. L'ultimo capitolo non fa eccezione, e si presenta anzi come uno dei migliori mai realizzati e probabilmente il miglior gioco sui vichinghi attualmente in circolazione. Valhalla, di cui potete leggere la recensione di Assassin's Creed Valhalla, è ambientato nell'Inghilterra del IX secolo d.C. e segue le vicende di Eivor, un assassino vichingo alla ricerca di nuove terre da colonizzare. Durante il gioco, la quantità di informazioni che è possibile apprendere sui norreni e il loro stile di vita è sconfinata (oltre che storicamente accurata); inoltre, non mancano scene degne di un film storico e il gameplay è, come sempre per gli Assasin's Creed, profondo e divertente.

Valheim

Una delle più grandi sorprese del 2021, Valheim porta i giocatori in un viaggio brutale ispirato alla cultura vichinga. Vi trovate in quello che equivale al nostro Purgatorio e dovete apprendere le tradizioni e i modi di vivere dei vichinghi mentre cacciate, costruite, esplorate e cercate di sopravvivere. Ogni mondo è generato proceduralmente, e questo fa in modo che ogni giocatore possa vivere la propria avventura in modo unico. Potete scegliere di giocare da soli, oppure comporre un gruppo con altre nove persone per buttarvi nel divertente PvE. Dallo scenico panorama di Meadows ai picchi innevati delle Montagne, Valheim è ricco di sorprese a ogni angolo, come di cose da fare: raccogliete il necessario per vivere nella vostra base, costruite le difese per proteggervi dai troll e fate fermentare l'idromele per berlo insieme agli amici! Infine, da non dimenticare la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco grazie alle mod, tra le quali potrete scegliere le migliori mod di Valheim

Expeditions Viking

Un classico GDR con gestione del party e un particolare focus sull'accuratezza storica, Expeditions: Vikings vi porta nel 790 d.C. nei panni di un Thegn (sorta di capo feudale) vichingo alla conquista delle coste della Britannia, l'Inghilterra di un tempo. Radunate il vostro clan, accumulate ricchezze e sopravvivete in un nuovo mondo di cui non fate parte. Dovrete gestire l'accampamento, esplorare nuove città e svolgere missioni, e quando ci sarà da combattere lo farete grazie a un sistema di combattimento a turni simile a quello di Divinity Original Sin. Le scelte che farete avranno un ruolo importante, determinando quanto il vostro clan sarà in grado di imporsi col saccheggio e la guerra o con il commercio e la diplomazia. Se cercate un GDR storico in cui perdervi e siete appassionati dell'epoca vichinga, con questo non potete sbagliare.

Hellblade Senua's Sacrifice

Il titolo di Ninja Theory del 2017 è un cavallo di battaglia per giochi sui vichinghi. Fortemente intriso di mitologia norrena, il gioco segue le vicende di Senua, una donna tormentata che lotta contro la sua psicosi mentre tenta di viaggiare attraverso l'oltretomba (Helheim) per redimere l'anima del marito defunto. Oltre ad avere un ottimo combat system e una storia difficile da dimenticare, il merito di Hellblade risiede in un'accurata e moderna rappresentazione degli effetti di una malattia mentale, risultato di una stretta collaborazione tra il team di sviluppo e gli esperti di salute mentale.

The Banner Saga

God of War

The Elder Scrolls V Skyrim

Sviluppata da, questa trilogia è diventata un must per gli amanti del gioco di ruolo e della cultura vichinga. È ambientata in un mondo di ispirazione norrena in cui dovrete difendere una carovana da alcuni misteriosi e terrificanti antagonisti, i Dredge. Lo stile artistico di cui si caratterizza il gioco,, è notevole e trasforma ogni scena in una sorta di ricco arazzo. La storiain base alle scelte prese dal giocatore; dovrete nutrire i vostri compagni e prepararvi agli scontri, ragionando in modo concreto per evitare spiacevoli conseguenze che vi faranno percepire tutta la durezza del medioevo vichingo. Indimenticabile la, composta da Austin Wintory, autore delle musiche di Journey e Abzu, che avvolge l'epica avventura rendendola emozionante, unica e imperdibile per tutti gli appassionati di vichinghi.Lo sappiamo,non è esattamente un gioco sui Vichinghi ma il capolavoro di Sony Santa Monica è immerso nella mitologia Norrena e come tale merita di essere citato nella nostra lista. Un viaggio nelle fredde terre del Nord, un'avventura che continuerà con il sequel God of War 2 (titolo provvisorio) annunciati lo scorso anno e in arrivo presumibilmente nel 2022.

Conosciuto anche da chi di videogiochi non sa molto, il quinto capitolo della serie The Elder Scrolls di Bethesda è il più nordico di tutti. Nei panni del Dragonborn, un eroe delle antiche profezie, dovrete combattere la nuova minaccia rappresentata dal ritorno dei Draghi mentre esplorate un enorme mondo a ispirazione islandese che offre sia altissimi picchi innevati sia un vero e proprio aldilà norreno, Sovngarde, ispirato al Valhalla.

Skyrim offre la possibilità di vivere una vita da vichingo, soprattutto grazie alle miriadi di mod esistenti che consentono di governare navi, imbracciare armi ed equipaggiamenti vichinghi e molto altro, il tutto immersi in un'ambientazione ricchissima e ricreata con estrema cura di dettagli, per realizzare la quale il team di sviluppo ha svolto numerose ricerche sulla cultura norvegese e islandese ed è arrivato addirittura a creare un linguaggio (la lingua dei Draghi) ispirato all'alfabeto runico.

Northgard

Questo è un classico gioco di strategia in tempo reale, che ricorda gli RTS storici dei primi anni 2000, con un tocco in più di modernità. Avrete a disposizione una gran varietà di clan vichinghi tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche uniche; le condizioni di vittoria sono tante e alcune sono speciali e molto vichinghe, come forgiare la Spada di Odino per primo oppure scoprire e conquistare Yggdrasil. C'è anche una modalità multiplayer e una solida storia principale intrisa di aria vichinga, che rende Northgard qualcosa di più di un semplice simulatore di raccolta risorse.

Jotun

Jotun è un titolo azione/avventura indie in cui la protagonista, Thora, muore in modo disonorevole durante una tempesta, perdendo così la possibilità di accedere al Valhalla, proprio come racconta il mito nordico. Tuttavia, nel gioco gli déi provano pietà e le offrono una seconda occasione: Thora può riconquistare il suo onore sconfiggendo alcuni Jotun elementali, cioè i giganti norreni. Il problema è che l'impresa non sarà affatto semplice, soprattutto perché i giganti sono dei veri titani e la piccola protagonista è poco più di un insetto in confronto. L'inquadratura dall'alto contribuisce a rendere partecipe il giocatore di questa scomoda sensazione in stile Davide vs Golia.

Il combattimento è basilare ma intenso, e ci sono molti puzzle da risolvere e oggetti da collezionare mentre viaggiate tra i vari scenari, disegnati interamente a mano. Un avvincente (e arduo) viaggio attraverso la mitologia norrena.