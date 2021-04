Quali sono i migliori videogiochi sugli zombie?

Gli zombie sono tra le creature più popolari della mitologia horror e da sempre si sposano alla perfezione con i concept relativi ai videogiochi, specialmente quelli incentrati sull'azione o le atmosfere da puro Survival Horror. Quali sono alcuni dei migliori titoli e serie incentrati sui famelici non-morti?

Di esempi se ne potrebbero fare numerosi con il rischio di tralasciare nomi meritevoli, ma quelli che vi proponiamo, provenienti da varie epoche videoludiche, meritano senza dubbio di essere giocati e vissuti. Magari con il fucile sempre ben carico: mirate alla testa, mi raccomando!

Dead Rising

Dalla maestra di queste creature, la Capcom, nel 2006 esordisce in esclusiva Xbox 360 il primo capitolo della serie tutta sandbox, orde di zombie e mille modi creativi per farli a pezzi. Dead Rising stupì tutti per l'enorme mole di non-morti presenti in contemporanea su schermo, dimostrandosi un primo, grande esempio di produzione next-gen dell'epoca. Il brand ha approfondito sempre di più le meccaniche, per poi fermarsi (momentaneamente?) al quarto episodio.

Call of Duty Zombie

A partire da Call of Duty World at War del 2008 viene introdotta la più celebre modalità extra del franchise Activision: trattasi di Zombies, gioco cooperativo in cui i giocatori dovranno collaborare per sopravvivere il più a lungo possibile alla orde di non-morti, barricandosi all'interno di una capanna e respingendoli a suon di piombo. La grande popolarità ottenuta dal gioco spingerà Treyarch ad includerla e perfezionarla ad ogni nuovo capitolo della serie Call of Duty Black Ops.

Left 4 Dead

Da Valve ecco arrivare uno degli FPS cooperativi a tema zombie più interessanti di sempre. Entrambi gli episodi di Left 4 Dead hanno saputo regalare grande intrattenimento non solo grazie alle meccaniche cooperative ben programmate, ma anche per un ritmo di gioco molto elevato e un quantitativo di mostri da abbattere senza sosta, nella speranza di non restare schiacciati dalle varie tipologie di zombie mutanti pronti a banchettare sui nostri cadaveri.

Plants vs Zombies

Non per forza gli zombie devono essere affrontati a suon di pistole, fucili e lanciarazzi: perché non ricorrere alle piante del proprio giardino per farli fuori? Da PopCap Games arriva uno dei Tower Defense più popolari di tutti i tempi, che spinge a ragionare e agire di strategia per far fuori i mangiacervelli, condendo il tutto con uno stile visivo umoristico ed efficace. Il successo di Plants vs Zombies ha portato alla nascita di una vera e propria serie, pubblicata oggi sotto etichetta Electronic Arts.

Resident Evil

Quando si pensa a videogiochi e zombie, il primo titolo che viene in mente è proprio lui, Resident Evil, il classico senza tempo di Capcom che continua ad andare forte ancora oggi a distanza di 25 anni dal suo debutto. Nel corso del tempo la serie ha spesso cambiato formula e tipologie di mostri da affrontare, ma gli zombie sono stati una costante per la maggior parte dei giochi, tra i quali anche il brillante Remake di Resident Evil 2, che ci mostra alcuni dei cadaveri ambulanti più realistici e temibili mai visti in un videogioco.

State of Decay

Serie ideata da Undead Labs che non richiede semplicemente di combattere i morti viventi: il giocatore dovrà letteralmente imparare a sopravvivere in un mondo ormai finito, creando i propri insediamenti e raccogliendo tutte le risorse necessarie per garantirne una resistenza duratura. Le scelte compiute influenzeranno il proseguo della partita, dunque è bene pianificare con attenzione ogni nostra scelta. State of Decay offre una formula ludica molto interessante, perfezionata poi nel secondo capitolo e in attesa di rivedere in azione con il già annunciato State of Decay 3.

The House of the Dead

In sala giochi non passava certo inosservato, quell'enorme cabinato dotato di pistole ottiche con le quali sparare a zombie e mostri di vario genere nel più adrenalinico degli Sparatutto su Binari. The House of the Dead di SEGA ha lasciato un nel ricordo di sé e la sua popolarità ha portato alla nascita di diversi seguiti e spin-off. Ora che The House of the Dead Remake è stato annunciato per Switch non resta che attendere con impazienza il suo ritorno.

The Last of Us



Se da un lato è vero che le creature che si affrontano nelle disavventure di Joel ed Ellie non siano zombie nel vero senso della parola, il modo in cui si comportano è analogo: gli infetti del fungo Cordyceps sono affamati di carne umana e faranno di tutto pur di soddisfare la loro fame implacabile. Naughty Dog ha creato una tipologia di mostro entrato immediatamente nell'immaginario collettivo dei giocatori, tanto inquietanti quanto temibili da combattere, essendo capaci di eliminarci in un solo colpo. E anche questi abomini hanno contribuito a rendere The Last of Us Parte 2 uno dei migliori giochi dell'ultima generazione.

The Walking Dead Season One

Ispirato all'omonimo fumetto di Robert Kirkman, la prima stagione videoludica di The Walking Dead ha saputo regalare enormi emozioni ai fan, rimasti coinvolti dalle vicende di Lee Everett e della piccola Clementine intenti a sopravvivere agli orrori di un mondo distrutto da una piaga sconosciuta che ha infettato il mondo intero. Il rapporto che si instaura tra i due, e la loro lotta contro le orde di "walkers", ha dato vita a un'esperienza indimenticabile, con picchi emotivi forse mai più sfiorati dalle tre stagioni successive.

Zombies Ate My Neighbors

Dagli sforzi congiunti di Konami e LucasArts ecco arrivare un esilarante Shooter a tema zombie, uscito nel 1993 su Super Nintendo e SEGA Mega Drive. Giocato attraverso una visuale dall'alto, il titolo è una divertente parodia dei B-Movie a tema horror dell'epoca e colpisce con un gameplay creativo e battaglie sempre più ardue contro non-morti e tante altre creature horror intente a portare scompiglio per il quartiere di casa. Nel 1994 arriverà un seguito, Ghoul Patrol, prima che la serie finisca purtroppo nel dimenticatoio.