I migliori yūrei dei videogiochi tipici dell'horror made in Japan

Proprio come il teatro, i film, gli anime, i manga e le opere letterarie, anche i videogiochi sono un ottimo mezzo per l'esportazione della cultura giapponese nel mondo. Dal mito della creazione (Tenchikaibyaku) alle basi del shintoismo, infatti, il folklore proprio del Paese del Sol Levante è sempre stato una fonte d'ispirazione per questo medium.

Dai temuti yōkai ai venerati kami, passando per altri spiriti come le kitsune e i tanuki, entrambi dotati di poteri sovrannaturali e sembianze animali. Di tutte le creature spiritiche che compongono la mitologia nipponica, oggi vogliamo però concentrarci sulla figura degli inquietanti yūrei: spiriti vendicativi appartenuti a persone morte in circostanze orrende, divenute anime in cerca di pace intrappolate nel purgatorio.

Dopo essere diventati popolari nel periodo Edo (1603-1868) per la diffusione dei racconti sui fantasmi, questi spettri hanno assunto nel tempo dei connotati ben precisi fino a essere spesso raffigurati come donne in bianco dai capelli scuri, lunghi e portati in modo da ricoprirne il volto. Inutile dire che oggi la loro massima espressione si concretizza nell'ambito J-Horror, che al di fuori del Giappone vide il proprio boom verso la fine degli anni '90.

Basti pensare al franchise nato con Ring: il romanzo di Kōji Suzuki ispirato a un racconto popolare, trasposto al cinema e arrivato poi ovunque grazie al remake americano. Gli esempi però si sprecano, così come non si contano i casi di yūrei apparsi nei videogiochi. A proposito di questo, ecco una selezione di alcuni tra quelli che non dimenticheremo facilmente.

Kirie Himuro – Project Zero (Fatal Frame)

I soli yūrei incontrati nel survival horror uscito nel 2001 per mano di Tecmo basterebbero a riempire l’ elenco, ma il principale antagonista fra essi merita un posto d’onore. Intenti a svelare il mistero che ruota attorno alla figura di Kirie – fatto di profonde ingiustizie, torture orrende e di una morte frutto del peggior fanatismo – i giocatori si ritrovano a doverle sfuggire a più riprese, fino a incontrarla sul finale per un ultimo confronto vero e proprio. Un suo tocco equivale al game over e il suo arrivo è anticipato da un cambio di atmosfera agghiacciante.

Kureha – Kuon

È il turno di un gioco sviluppato nei primi anni duemila da FromSoftware, che potete approfondire leggendo il nostro articolo dedicato a Kuon. Prima di essere conosciuto in ogni angolo del globo grazie al successo dei vari souls, infatti, lo studio all’epoca già autore di IP come Armored Core e King's Field si cimentò anche in questo genere, sfornando una chicca di tutto rispetto. In questo caso la menzione va alla povera Kureha, sorella di una delle protagoniste e boss terrificante, condannata al ruolo di portatrice del ricettacolo per un oscuro rituale.

Alma Wade – F.E.A.R.

Un caso interessante è quello rappresentato dall’antagonista del FPS horror di Monolith Productions, che pur non avendo radici nipponiche riuscì nell’impresa di catturare l'essenza del J-Horror, tra atmosfere soffocanti e psicologia deviata. Alma è ispirata ad Alessa Gillespieche di Silent Hill e richiama molto gli yūrei, specie quando mostrata in età adulta. Si tratta di un’anima dotata di poteri psichici caduta vittima di esperimenti, ai quali sceglie di ribellarsi causando un’ondata di morte e distruzione. Ogni incontro con lei rischia di far perdere qualche battito, ma invoglia anche a fare luce sul mistero che la circonda.

Anima – The Evil Within 2

La serie di videogiochi diretta da Shinji Mikami e pubblicata da Bethesda si distingue, tra le altre cose, per l’ispirato design degli abomini che mette contro ai giocatori. L’orrenda Obscura ne è un chiaro esempio, così come la reincarnazione di Laura Victoriano che avrebbe potuto tranquillamente fare parte di questa lista. La creatura che più di tutte corrisponde alla descrizione data in precedenza degli yūrei è però Anima, vista nel sequel, che si manifesta nelle strade di Union perseguitando i giocatori come Nemesis del terzo Resident Evil.

E con questo si conclude la nostra piccola selezione di spettri giapponesi nel videoludo. Avete mai avuto a che fare con qualcuno di essi? O magari ne conoscete anche altri da condividere col resto della community? A voi la parola nei commenti! Noi vi lasciamo invece con un articolo pubblicato all’uscita di The Evil Within 2 che approfondisce l’horror nipponico e le sue influenze esercitate sul gioco.