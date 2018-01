Miitomo: il primo titolo mobile di Nintendo chiuderà i battenti a maggio

, il primo titolo pubblicato daper il mercato mobile, chiuderà i battenti il. A partire da tale data i giocatori non potranno più accedere ai server e non potranno più utilizzare i servizi attualmente messi a disposizione.

Miitomo non è un vero e proprio gioco e neppure un social network nel vero senso del termine. È un mix tra i due, che a quanto pare non ha raggiunto il successo speranto costringendo Nintendo a pensionarlo in maniera definitiva. Probabilmente non saranno molti i giocatori a sentirne la mancanza, ma si tratta comunque di un momento degno di attenzione, poiché sta per sparire l'applicazione con la quale la casa di Kyoto si è lanciata nel mercato mobile.

Gli altri titoli per smartphone di Nintendo, invece, godono tutti di ottima salute. Super Mario Run si è rivelata la novità più scaricata del 2017 su Google Play, Fire Emblem Heroes è estremamente redditizio e Animal Crossing: Pocket Camp ha fatto registrare un ottimo debutto. Qualcuno tra voi utilizzava ancora Miitomo?