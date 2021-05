Miitopia approda su Nintendo Switch: ora disponibile l'avventura a tema Mii

Tra le nuove uscite per Nintendo Switch di maggio 2021, risponde all'appello anche Miitopia, peculiare avventura ruolistica ora disponibile nel catalogo della console ibrida.

La giornata odierna - venerdì 21 maggio 2021 - segna infatti il Day One per il debutto di Miitopia su Nintendo Switch. Esordito ormai diversi anni fa in esclusiva per l'ecosistema di console portatili Nintendo 3DS e Nintendo 2DS, la peculiare avventura dedicata agli ormai celebri Mii ha infatti varcato i confini del nuovo hardware della Grande N. Seguendo il percorso già intrapreso da altre precedenti avventure Nintendo, da Pikmin 3 a Mario Kart 8, anche Miitopia trova ora nuova vita su Nintendo Switch.



Focus dell'esperienza, che si qualifica come un originale GDR nipponico, è la possibilità di attribuire ad ogni personaggio le fattezze che si preferiscono, trasportando nell'universo videoludico tanto amici quanto famigliari. Per celebrare il secondo debutto del titolo, Nintendo ha pubblicato due nuovi video dedicati, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news.

Per tutti i giocatori desiderosi di testare con mano alcune delle funzionalità che contraddistinguono questa variopinta e peculiare produzione, ricordiamo che è già disponibile su Nintendo eShop una Demo Miitopia. Completamente gratuita, quest'ultima offre un primo assaggio delle potenzialità della produzione firmata dal colosso videoludico di Kyoto.