Miitopia arriva su Nintendo Switch e ha una data d'uscita

Tra i vari annunci di Nintendo nell'ultimo Direct troviamo anche l'arrivo su Switch di Miitopia, il titolo disponibile al momento esclusivamente su Nintendo 3DS.

Il particolare gioco a base di Mii si prepara infatti a fare il proprio debutto sulla console ibrida dell'azienda di Kyoto grazie alla pubblicazione di una versione riveduta e corretta dell'edizione 3DS, dal momento che su Switch il gioco proporrà non solo un comparto grafico rinnovato ma anche alcune novità in termini di personalizzazione dei personaggi (nel trailer d'annuncio possiamo vedere alcune delle possibilità date ai giocatori per modificare l'aspetto dei Mii) e di meccaniche di gameplay. Tra le novità troviamo ad esempio la possibilità di addomesticare un cavallo ed utilizzarlo in missione.

Il gioco sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo 21 maggio 2021 e non verrà prodotta un'edizione fisica. Chiunque voglia giocare il titolo dovrà acquistarlo infatti sull'eShop della console ibrida, sulla quale è già possibile effettuare il pre-ordine.

Prima di lasciarvi al trailer di Miitopia, vi ricordiamo che nel corso del Nintendo Direct è stato annunciato anche l'arrivo di un aggiornamento gratis a tema Super Mario per Animal Crossing New Horizons.