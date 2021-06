Miitopia, Azalina sfida l'editor: Fossetti e Cydonia arrivano in-game!

Tra le nuove uscite videoludiche del mese di giugno ha trovato spazio anche il ritorno su Nintendo Switch di una peculiare produzione esordita in origine su Nintendo 3DS.

Nello specifico, stiamo parlando di Miitopia, originale avventura di stampo JRPG che vede i giocatori destreggiarsi tra divertimento e creatività. Reclutati per un'importante missione dalla quale dipende nientemeno che la salvezza del mondo intero, il protagonista sarà chiamato a imbarcarsi in un'avventura in compagnia dei suoi affetti più cari. Un'indicazione letterale, dato che in Miitopia il giocatore potrà assegnare le fattezze che preferisce ad ognuno dei personaggi del mondo virtuale.

Per testare le potenzialità dell'Editor di Miitopia, il Canale Twitch di Everyeye ha accolto un'ospite speciale. Dallo studio milanese della Redazione, Azalina ha affiancato il nostro Francesco Fossetti in una divertente diretta dedicata al titolo per Nintendo Switch. Nel corso dell'appuntamento, la nostra creativa ospite si è cimentata in una precisa missione: creare in-game perfette riproduzioni di Francesco Fossetti e di Francesco "Cydonia" Cilurzo. Se vi siete persi la trasmissione, non preoccupatevi: potete recuperarne i momenti salienti nel filmato disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare del risultato finale?



