Miitopia Nintendo Switch: la Demo è scaricabile gratis su eShop

A partire da oggi, martedì 27 aprile, è possibile scaricare la Demo gratuita di Miitopia su eShop. La versione dimostrativa dell'avventura ruolistica consente agli appassionati di creare subito la propria squadra di Mii e di portarla con sé nel gioco completo previsto al lancio su Switch per il 21 maggio.

Per effettuare il download della Demo gratuita di Miitopia basta accedere alla pagina eShop dell'esclusiva Switch e seguire i passaggi indicati dalla casa di Kyoto. Come la sua versione finale, anche la prova gratis della riedizione per Nintendo Switch di Miitopia è completamente localizzata in italiano, con l'accesso a tutti gli strumenti necessari per creare e personalizzare i propri personaggi digitali.

I Mii ricreati in Miitopia possono cimentarsi in una serie di mestieri e di lavori che spaziano dalle battaglie con spada o bastone alla scalata al successo di una pop star. Grazie alla funzione per trasferire i salvataggi nel gioco completo, quindi, la Demo rappresenta l'occasione ideale per iniziare a forgiare il carattere del proprio alter-ego e, con esso, il ventaglio di azioni da poter compiere nelle numerose attività del gioco.

La versione dimostrativa garantisce anche l'accesso all'area ricreativa della Locanda, lo spazio sociale nel quale poter recuperare le forze e coltivare i legami tra i diversi personaggi. A tal proposito, vi rimandiamo al recente video di Miitopia tra personalizzazione gameplay e condivisione.