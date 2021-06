Miitopia per Switch guida la classifica italiana, seguono GTA V e Resident Evil Village

Grazie ai dati diffusi da Games Sales Data, scopriamo quali sono stati i videogiochi più venduti in Italia nella settimana che va dal 17 al 23 maggio. A guidare la classifica troviamo la new entry Miitopia in versione Switch, il JRPG di Nintendo con protagonisti i vivaci e coloratissimi Mii.

A seguire troviamo il solito Grand Theft Auto V, che continua a occupare stabilmente le prime posizioni delle classifiche software di tutto il mondo nonostante i quasi 8 anni sul groppone. A chiudere il podio troviamo Resident Evil Village, che pur perdendo la prima posizione della settimana precedente sembra essere ancora in un momento positivo all'interno del nostro mercato. Di seguito vi riportiamo la top 10 dei giochi più venduti in Italia dal 17 al 23 maggio:

Miitopia (NS) (NEW) GTA V (PS4) (+1) Resident Evil Village (PS5) (-2) Ring Fit Adventure (NS) (RE) Minecraft (NS) (-) Animal Crossing New Horizons (NS) (-2) FIFA 21 (PS4) (-1) Super Mario World + Bowser's Fury (NS) (-1) Mass Effect Legendary Edition (PS4) (-7) Mortal Kombat 8 Definitive Edition (NS) (RE)

I dati prendono in considerazione sia le vendite digitali che quelle fisiche, eccezion fatta per i titoli Nintendo. Ancor più meritevole di sottolineatura si rende dunque il trionfo di Miitopia, che riesce a piazzarsi in cima alla classifica con le sole vendite retail. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo JRPG per Switch, vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato a Miitopia.