Miitopia su Switch: personalizzazione, gameplay e condivisione Mii nel video di Nintendo

A poco più di un mese dall'arrivo su Switch di Miitopia, Nintendo confeziona un video approfondimento che ci aiuta a delineare i contorni dell'esperienza di gioco e dei contenuti a cui avremo accesso a fine maggio su Switch e Switch Lite.

Il filmato proposto dalla casa di Kyoto fornisce una panoramica completa delle attività, delle funzioni di gioco e delle modalità accessibili nella riedizione per Switch di Miitopia. Ecco i punti salienti toccati da Nintendo nel nuovo video di Miitopia completamente in italiano:

Trucco e parrucco - in Miitopia i giocatori possono personalizzare i propri alter-ego con parrucche glamour, acconciature colorate e trucchi assortiti.

- in Miitopia i giocatori possono personalizzare i propri alter-ego con parrucche glamour, acconciature colorate e trucchi assortiti. Crea Mii e condividili facilmente - I Mii realizzati a Miitopia possono essere condivisi con gli amici attraverso un codice di accesso da utilizzare per popolare la dimensione virtuale di un altro gioco, anche in ruoli diversi.

- I Mii realizzati a Miitopia possono essere condivisi con gli amici attraverso un codice di accesso da utilizzare per popolare la dimensione virtuale di un altro gioco, anche in ruoli diversi. Lavori insoliti - Il ventaglio di mestieri e lavori da poter svolgere sarà tanto ampio da offrire ai giocatori l'opportunità di combattere con spada o bastone, diventare una pop star, intraprendere una carriera da chef o... trasformarsi in un gatto!

- Il ventaglio di mestieri e lavori da poter svolgere sarà tanto ampio da offrire ai giocatori l'opportunità di combattere con spada o bastone, diventare una pop star, intraprendere una carriera da chef o... trasformarsi in un gatto! La personalità conta - Il carattere unico di ogni membro del gruppo sarà alla base delle diverse azioni da compiere in battaglia. Starà ai giocatori determinare il destino del proprio personaggio e, con esso, le sue infinite abilità.

- Il carattere unico di ogni membro del gruppo sarà alla base delle diverse azioni da compiere in battaglia. Starà ai giocatori determinare il destino del proprio personaggio e, con esso, le sue infinite abilità. Un destriero fidato - Trascorrere del tempo con il proprio cavallo ricompenserà i giocatori con la sua lealtà. In questo modo, il cavallo presterà aiuto in battaglia e assisterà i giocatori effettuando attacchi.

- Trascorrere del tempo con il proprio cavallo ricompenserà i giocatori con la sua lealtà. In questo modo, il cavallo presterà aiuto in battaglia e assisterà i giocatori effettuando attacchi. Rilassati alla locanda e fai delle escursioni - Dopo aver sconfitto i nemici ci si potrà concedere un attimo di riposo alla locanda per recuperare le forze e coltivare i legami tra i diversi personaggi Mii. Ogni membro del gruppo potrà essere collocato nella stessa stanza della locanda e la loro amicizia si evolverà di conseguenza. Ci saranno anche molti altri spazi ricreativi da esplorare, come il Caffè o il Cinema.

Prima di lasciarvi al video approfondimento di Nintendo, vi ricordiamo che Miitopia è atteso in uscita per il 21 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.